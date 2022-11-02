نشرته وول ستريت.. طهران تنفي صحة تقرير عن هجوم وشيك على أهداف سعودية

نفت وزارة الخارجية الإيرانية ما ورد في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأن إيران تشكل تهديدا لدولة في المنطقة، وقالت إنه "اتهام لا أساس له".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن تقرير الصحيفة الأميركية منحاز، ويهدف لخلق أجواء سلبية ضد إيران وتدمير حواراتها الإيجابية مع دول المنطقة.

وكانت وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤولين سعوديين وأميركيين أن السعودية تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف داخل المملكة.

وذكرت الصحيفة -نقلا عن هذه المصادر- أنه تم وضع القوات الأميركية في السعودية وفي دول أخرى بالمنطقة في حالة تأهب قصوى.

حملة إعلامية

وفي السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن -ما وصفتها- بالحملة الإعلامية التي أطلقتها وسائل الإعلام الغربية قد تؤدي لتصعيد خطير للتوتر في الخليج.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحسب البيان فقد علق الوزير الروسي على "ضرر الحملة الإعلامية التي أطلقتها وسائل إعلام غربية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت أمس الثلاثاء عن قلقها إزاء تهديدات لم تحددها من جانب إيران ضد السعودية، وقالت إنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر.