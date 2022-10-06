أردوغان: قد ألتقي الأسد في الوقت المناسب

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لا توجد حاليا ترتيبات لعقد لقاء بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه أوضح أن مثل هذا اللقاء ليس مستحيلا، حسب تعبيره.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في براغ اليوم الخميس "في الوقت الراهن لا يوجد مثل هذا الاجتماع على جدول الأعمال. لكن لا يمكنني أن أقول إن الاجتماع مع الأسد مستحيل".

وتابع قائلا "عندما يحين الوقت المناسب، قد نتجه لعقد لقاء مع الرئيس السوري".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أثار عاصفة من الجدل في 11 أغسطس/آب الماضي عندما كشف عن محادثة قصيرة أجراها مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، داعيا إلى "مصالحة بين النظام والمعارضة بطريقة ما".

وأثارت هذه المحادثة التي أجراها جاويش أوغلو -على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في بلغراد أكتوبر/تشرين الأول عام 2021- تكهنات باحتمال تخلي أنقرة عن نهجها الداعم للمعارضة وتبنيها المطالبة بتحقيق انتقال سياسي في سوريا.

وبعدها صرح الرئيس التركي بأن بلاده "ليس لها أطماع" في أراضي سوريا، وأوضح أنه لا يستبعد إجراء محادثات بين أنقرة ودمشق.

ونقلت وكالة رويترز، الشهر الماضي، عن مصادر قولها إن رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان عقد اجتماعات عدة مع نظيره السوري بدمشق، في مؤشر على تقدم جهود روسية لإذابة الجليد بين أنقرة والنظام السوري.