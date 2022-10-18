وفد رفيع المستوى من حماس يزور دمشق للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أن وفدا قياديا منها سيزور العاصمة السورية دمشق، غدا الأربعاء، في أول زيارة رفيعة المستوى منذ أن غادرت دمشق قبل أكثر من 10 سنوات.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، إن الوفد سيصل دمشق، غدا الأربعاء، بقيادة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة خليل الحية.

وأضاف قاسم أن زيارة الوفد تأتي ضمن زيارة سيجريها عدد من وفود الفصائل إلى دمشق، ولكن قاسم لم يفصح عن طبيعة الملفات التي سيناقشها الوفد مع المسؤولين السوريين.

وأعلنت حماس في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أنها مستمرة في تطبيع علاقاتها مع النظام السوري.

وذكرت، في بيان حينها، أن هذا القرار يصب في خدمة الأمة وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وكانت حماس قد قطعت علاقتها مع النظام السوري في عام 2012، دعما للثورة السورية.