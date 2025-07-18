"لستُ عاملة نظافة عندكِ".. مواجهة حادة بين وزيرة فرنسية من أصل مغربي ونائبة بالبرلمان

في واقعة غير معتادة تحت قبة البرلمان الفرنسي، اندلعت مشادة كلامية حادة بين وزيرة الثقافة الفرنسية ذات الأصول المغربية، رشيدة داتي، والنائبة الفرنسية دولا غونتري، أثناء جلسة رسمية.

وخلال النقاش، كسرت داتي أعراف البروتوكول السياسي بتصريح أثار موجة من الجدل، حين قالت: "لستُ عاملة نظافة لديكِ".

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي شهد، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز الجاري، مواجهة محتدمة خلال جلسة خُصصت لمناقشة مشروع إصلاح الإعلام العمومي.

وأثناء مداخلتها، قاطعت السيناتورة الاشتراكية ماري‑بيير دو لا غونتري وزيرة الثقافة رشيدة داتي، مما دفع الأخيرة إلى الردّ بانفعال قائلة: "احترميني… أنا لستُ عاملة نظافة عندكِ! وانتهت حقبة كان فيها والدي يعمل لدى والدك".

وقد أثار الفيديو الذي وثّق هذه الحادثة داخل قبة البرلمان ضجّة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من دعم موقف داتي ومن انتقد طريقتها في الرد.

سياسية فرنسية من أصل مغربي

الوزيرة الفرنسية، رشيدة داتي، هي أول امرأة من أصل مغربي تولت عدت مناصب منها في وزارة العدل ومنصب حارس أختام الجمهورية في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي في حكومة فرنسوا فيون وتشغل حاليا منصب وزيرة الثقافة. أصدرت كتابا تسلط فيه الضوء على سيرتها الذاتية.

ولدت رشيدة داتي يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1965 في حي فقير بسان ريميه بمنطقة ساون-إيه-لوار لأب مغربي وأم جزائرية، لها 7 أخوات و4 إخوة. اضطرت للعمل مساعدة ممرضة لمواصلة تعليمها وإكمال دراستها.