رحيل "ملك جمال الأردن" أيمن العلي بعد صراع مرير مع السرطان

توفي اليوم الاثنين الشاب أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن" بعد صراع مرير مع مرض السرطان استمر لعام كامل، العلي الذي كان رمزا للأناقة والجمال عاش تجربة مؤلمة مع المرض الخبيث الذي أثّر على ملامح وجهه.

وفي العام 2023 شارك العلي متابعيه عبر حسابه على إنستغرام خبر إصابته بسرطان المعدة من خلال فيديو مؤثر أكد فيه أنه لن يستسلم للمرض، ورغم عزيمته القوية وإصراره فإن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، إلى أن توفي صباح اليوم.

وأعلن عم الشاب الراحل سعد الزين العلي خبر وفاته عبر خاصية الستوري على حسابه في إنستغرام "ببالغ الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن أخي الشاب أيمن عمار علي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأثار خبر وفاة "ملك جمال الأردن" حالة من الحزن العميق بين متابعيه على مستوى الأردن والعالم العربي، حيث تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الحدث، معبرين عن أسفهم لفقدان شاب كان يمثل الأمل والقوة في مواجهة المرض.

مشاهير ينعون أيمن العلي

ولم تقتصر مشاعر الحزن على متابعيه فقط، بل امتدت إلى شخصيات بارزة، منها رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن الأميرة غيداء طلال، والتي نعت الراحل عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة "هكذا سأتذكر دائما الناشط الأردني الرائع أيمن العلي، مبتسما، متفائلا محبا للحياة، كانت آخر زيارة لي لأيمن قبل أيام فقط في مركز الحسين للسرطان، وكانت لحظات مؤثرة جدا، فقد كان هو من يشد على يدي ويواسيني، وشعرت بعزيمته وإرادته اللتين مكنتاه من مواجهة السرطان بكل شجاعة".

هكذا سأتذكّر دائما النّاشط الأردني الرائع أيمن العلي، مبتسما، متفائلا مُحبّا للحياة.

كانت آخر زيارة لي لأيمن قبل أيّام فقط في مركز الحسين للسّرطان، وكانت لحظات مؤثّرة جدّا، فقد كان هو مَن يشدّ على يدي ويواسيني، وشعرت بعزيمته وإرادته التي مكّنته من مواجهة السّرطان بكل شجاعة.… pic.twitter.com/DlY2eKiDKY — Ghida Talal (@GhidaTalal) November 18, 2024

كذلك، نعى المدون محمد رافع الهندي الشاب الراحل، معبرا عن تأثره بقصة أيمن، وكتب "هزتني قصة أيمن العلي ملك جمال الأردن والمدون الشهير الذي امتحنه الله بالمرض الخبيث، فتحول في فترة قصيرة من حال إلى حال، لكنه لم يفقد الأمل في الله".

هزتني قصة أيمن العلي ملك جمال الأردن 🇯🇴 والمدوّن الشهير، الذي امتحنه الله بالمرض الخبيث، فتحول في فترة قصيرة من حال إلى حال، لكنه لم يفقد الأمل في الله …في نهاية المطاف اليوم لبى نداء ربه بعد صراع طويل مع السرطان اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب 🤲 . ادعوا له بالرحمة… pic.twitter.com/VxMjgYtJ8w — محمد رافع الهندي🇮🇳 (@raafi_arabic) November 18, 2024

آخر ظهور لـ"ملك جمال الأردن"

وفي آخر منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستغرام ظهر أيمن على فراش المرض في المستشفى برفقة والدته، وعلق قائلا "الحمد لله، دعوة من القلب".

وكانت هذه الكلمات كانت آخر ما تركه لجمهوره، معبرا عن امتنانه لكل من دعمه في رحلته مع المرض.