بعد شهرين من انتقال والدهما إلى النصر السعودي.. طفلتا رونالدو تتعلمان العربية

بدأت طفلتا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا) تعلم اللغة العربية، بعد شهرين من انتقال والدهما إلى صفوف نادي النصر السعودي واستقراره مع عائلته في المملكة.

جاء ذلك حسب ما أوردته صحف ومواقع إخبارية سعودية، الأربعاء، تعليقًا على مقطع فيديو نشرته والدتهما عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، عبر حسابها بإنستغرام.

وفي مقطع للفيديو بلغت مدته 23 ثانية، ظهرت آلانا وإيفا ابنتا رونالدو وهما تحاولان نطق جمل وكلمات باللغة العربية، وملامح السعادة تبدو عليهما.

وظهرت آلانا عبر مقطع الفيديو تنطق أيام الأسبوع باللغة العربية بمنتهى الوضوح، بينما استعانت جورجينا بتطبيق الترجمة من غوغل -على ما يبدو- لمساعدة الفتاتين على تعلم اللغة العربية.

ونشرت صحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء عبر حسابها في تويتر مقطع الفيديو، معلقة "يبدو أن أطفال الأسطورة كريستيانو رونالدو تأقلموا سريعًا مع الحياة في السعودية".

وأوضحت الصحيفة أن جورجينا رودريغيز نشرت فيديو عبر إنستغرام لأطفال كريستيانو رونالدو وهم يتعلمون اللغة العربية.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع الفيديو على نطاق واسع في توتير وفيسبوك.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني الماضي قدّم نادي النصر السعودي لاعبه كريستيانو رونالدو في حفل ضخم أقيم في ملعب "مرسول مبارك" بالعاصمة الرياض، عقب توقيع النجم البرتغالي عقدًا مع نادي النصر العالمي لموسمين ونصف.

ورونالدو الفائز بـ5 كرات ذهبية سبق له أن لعب لأكبر الأندية الأوروبية، ونال العديد من الألقاب الفردية والجماعية، بداية مع سبورتينغ لشبونة الإسباني، ثم في مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

وتعدّ تجربته مع نادي النصر السعودي الأولى له خارج حدود القارة الأوروبية.