نوبل للفيزياء 2021.. كيف يمكن للفوضى أن تتحكَّم في حياتنا؟!

قبل أكثر من نصف قرن مضى، حاول الفيزيائي الأميركي إدوارد لورنز أن يبني نموذجا حاسوبيا مُكوَّنا من اثنتي عشرة معادلة تتوقَّع أحوال الطقس، ليكتشف شيئا عجيبا بعد تنفيذ خطته، حيث إنه في كل مرة يضع فيها البيانات نفسها بجهاز الحاسوب كان يحصل على نتائج مختلفة تماما عن المرة السابقة، فتكون النتيجة مثلا إما يوما مُشمسا مع نسيم خفيف، وإما إعصارا كثيفا مع أمطار كثيفة!

بعد مراجعة النتائج، وجد لورنز شيئا غريبا، في معادلات المرحلة الأولى من النموذج الرياضي الخاص به كان قد قرَّب بعض الأرقام العشرية البعيدة، حيث تصوَّر أن ذلك لن يؤثر كثيرا على النتائج النهائية، لكن النتيجة كانت مفاجئة، في تلك النقطة ظهر واحد من أهم المصطلحات في القرن العشرين وهو "الاعتماد الحساس على الظروف الابتدائية" (Sensitive dependence on initial conditions)، أي إن بعض المنظومات تعتمد اعتمادا كبيرا على الظروف الابتدائية الدقيقة لها، كانت تلك هي البداية الرسمية لما يمكن أن ندعوه "نظرية الفوضى".

