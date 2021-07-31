كيف تتعامل مع النقود؟ 7 كتب تعلّمك قواعد جذب المال واستثماره

بالعلمِ والمالِ يبني الناسُ مُلْكَهُمُ ** لم يُبْنَ مُلْكٌ على جهلٍ وإقلالِ – أحمد شوقي

فلنتفق مبدئيا، لا يمكن أن يوجد إنسان عاقل في الدنيا لا يسعى إلى أن يُصبح ذا مال، حتى لو زهده قلبه. المال هو عصب الحياة الدنيا، والأداة التي تكسب صاحبها الاحترام وتمهد له تحقيق أهدافه أيّا كانت، وتبسط له -بجانب العلم- النفوذ والمكانة كما يقول شوقي. من جهة أخرى، فإن المال هو أكثر ما يحفظ ماء وجه صاحبه بمنعه عن سؤال الناس والإلحاح عليهم في الطلب، وهو هدف في حد ذاته يستحق السعي من أجله.

ولحسن الحظ، وعلى مدار التاريخ كله، لم يكن المال حِكرا على المبدعين والعباقرة والأذكياء، بل ربما العكس. فكم من جاهل ضعيف العقل اكتنز المال في الوقت الذي يعاني فيه صاحب العلم والعقل من نقصه طوال حياته! اكتساب المال إذن وإدارته وحسن التصرف فيه هو أمر يمكن للمرء أن يتعلّمه ويتفوق فيه، بغض النظر عن مستوى تعليمه وذكائه، فقط إذا طبق قواعده بالشكل الصحيح، وحالفه التوفيق.

نستعرض هنا مجموعة من أهم الكتب التي تتناول الثقافة المالية بجوانبها كافة، كُتبت بواسطة مجموعة من كبار الخبراء المتخصصين، وجميعها متاحة في المكتبات باللغة العربية، وموجهة إلى القارئ العادي الذي لا يُشترط بالضرورة أن يكون لديه سابق معرفة بالأمور المالية.

بعدد صفحات يصل إلى 750، يُعد هذا الكتاب بلا شك هو الأضخم في هذه القائمة، والأكثر غزارة في التنظير حول الثقافة المالية. كتاب "المال.. إتقان اللعبة، سبع خطوات بسيطة لتحقيق الحرية المالية"، من تأليف المتحدث والمُحاضر الأميركي الشهير في مجال التنمية البشرية والتطوير الذاتي "أنتوني روبنز"، والذي ألّف عددا من الكتب الأبرز في هذا المجال، ربما أشهرها كتابه "أيقظ العملاق بداخلك".

في الكتاب الذي نُشر للمرة الأولى في العام 2014، يغوص روبنز بشكل مفصل للغاية في عالم المال، وتكتيكات استثماره وادخاره والحصول عليه وكيفية التعامل معه، من خلال سبع خطوات أساسية، كل خطوة منها أفرد لها شروحا تفصيلية واسعة استند فيها على آراء خبراء ورجال أعمال ومستثمرين كبار، ولم يستند فقط على آرائه الشخصية، ما يجعل الكتاب أقرب إلى دراسة مفصّلة من كونه سردا يحمل آراء المؤلف واتجاهاته المالية.

يبدأ الكتاب بالحديث عن أهمية الثقافة المالية، ثم يتعمق في الجزء الثاني حول "قواعد اللعبة المالية"، ويفرد الجزء الثالث لشرح تطبيقات هذه القواعد. وبداية من الجزء الرابع، يتحدث الكتاب حول أهمية وكيفية اتخاذ القرارات الصحيحة في الحياة المالية، ثم الحديث حول السوق وكيفية الاستفادة من صعوده وهبوطه. وفي الجزأين السادس والسابع من الكتاب، يركز روبنز على نصائح المليارديرات في الاستثمار، ونظرة حول الأسواق المستقبلية.

الكتاب ثري جدا، ويضم قدرا هائلا من المعلومات والاتجاهات المفيدة للقارئ العربي، فقط إذا استطاع أن يميِّز بين ما هو مصمم لبيئة الأعمال الأميركية تحديدا وبين ما يمكن تطبيقه حول العالم. بالطبع الكتاب موجّه بالأساس إلى القارئ الأميركي والغربي بالثقافة المتشبعة بالاستثمارات وأسواق الأسهم وصناديق التقاعد والادخار والاستثمار، إلا أن الكثير من مبادئ الكتاب صالحة للتطبيق على أي مجتمع، حتى في الأسواق الناشئة والنامية.

نحن هنا نتحدث عن واحد من أهم وأشهر الكتب الكلاسيكية التي تتحدث عن الثقافة المالية، والذي لا يمكن أن يخلو منه أي قائمة ترشيحات في هذا المجال. الكتاب من تأليف الأميركي صاحب الأصول اليابانية "روبرت كايوساكي"، ويعتبر من أهم الكتب وأكثرها مبيعا في أميركا والعالم منذ صدوره في نهاية التسعينيات.

الكتاب يبدأ بقصة أن الكاتب كان لديه أبوان، كل منهما يمكن وصفهما بالنجاح، ومع ذلك كان أحدهما يملك سيولة مالية كبيرة ويمكن وصفه بالثري، بينما الآخر ظل طيلة حياته يعاني من الفقر. انطلاقا من هذه البداية، يلتزم كايوساكي بنهج المقارنة بين الأبوين، شارحا الفرق بين الخطوات التي يتخذها كلّ منهما في التعامل مع الأمور المالية، ويستخرج منها العديد من الدروس المالية الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار، بدءا من أمور أساسية تشمل الادخار والاستثمار، وأيضا قواعد مالية أساسية مثل بناء الدخل والأصول وإدارة النفقات، ثم نظرات واسعة حول مبادئ الاستثمار في سوق الأسهم والعقارات وغيرها.

يتألف الكتاب من تسعة فصول، في نهايتها جمع الكاتب مجموعة من الأفكار المركزة التي تلخّص أهم ما جاء فيه. حقق الكتاب نجاحا كبيرا لدرجة أن المؤلف حوّله إلى سلسلة من الكتب المتخصصة في مجالات الثقافة المالية، جميعها تحمل العنوان نفسه (الأب الغني الأب الفقير)، ولكنها جميعا لم تحقق النجاح والانتشار نفسه الذي حققه الكتاب الأساسي.

أقدم كتاب في هذه القائمة، كتاب عريق مر عليه حتى الآن قرابة المئة عام، قادم من منتصف عشرينيات القرن العشرين، وبالتحديد عام 1926. الكتاب من تأليف الكاتب ورجل الأعمال الأميركي جورج صامويل كلاسون، ويعتبر من أكثر الكتب الكلاسيكية القديمة التي تطرّقت إلى الثقافة المالية بشكلها العام، رغم أنها كُتبت بالكامل في حقبة تعتبر عتيقة للغاية مقارنة بزماننا الحالي.

على الرغم من قدمه، فإن كتاب "أغنى رجل في بابل" استطاع على مر العقود أن يحتل مكانة دائمة في رفوف مكتبات الثقافة المالية، ربما السبب هو حبكته المثيرة التي وظّفها الكاتب في تقديم نصائحه المالية من خلال قصة تدور بالكامل في مدينة بابل القديمة، مستلهما شخوصا ومواقف في المدينة في تلك الحقبة البائدة، ورابطا بينها وبين العالم الحالي من حيث العديد من الأمور المالية مثل توليد الفرص وكسب المال والحفاظ عليه وادخاره وافتتاح المشاريع وإعادة تدويرها.

الكتاب ممتاز بالنسبة إلى المبتدئين الذين ليس لديهم أي سابق معرفة بالأمور المالية، يأخذهم خطوة بخطوة من خلال الحكايات والأسلوب القصصي اللطيف لغرس أهم المبادئ المالية بشكل شيِّق. لذلك، يمكن القول إن الكتاب يصلح أيضا للمراهقين فوق سن 12 عاما، ويمكن تلخيصه للأطفال بشكل قصصي طريف يساعدهم في فهم أهم المبادئ المالية في سنّ مبكرة.

كتاب كلاسيكي آخر عابر للعصور، ولا تكاد توجد قائمة ترشيحات لكتب الثقافة المالية تخلو من هذا الكتاب بالذات، بسبب شهرته الطاغية وأسلوبه المرن والعميق في عرض تصورات كاتبه. كتاب "فكر تصبح غنيا (Think Grow Rich)" من تأليف الكاتب والمحاضر الأميركي ذائع الصيت نابليون هيل، وقد نُشر للمرة الأولى في عام 1937 في نهاية فترة الكساد الكبير، وقبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بعامين.

الكتاب مؤلّف من 14 قانونا وضعها نابليون هيل باعتبارها القوانين الأساسية التي إذا ما استطاع أي أحد أن يستخدمها بالشكل الصحيح فهو سيصل بلا شك إلى تحقيق الثروة. كل قانون من هذه القوانين يحمل فلسفة خاصة وضعها هيل، وأمثلة عديدة لا تركز فقط على الجوانب المالية، بقدر ما تضع قواعد عامة للنجاح، تشمل الإيمان والسعي وراء المعرفة وتطويع الخيال، مرورا بأنماط التخطيط والتنظيم، وليس انتهاء باستغلال القدرات الذاتية وتطويعها في طريق الإبداع، ومن ثم صناعة الثروة.

بحسب الإحصائيات، فقد بيع من هذا الكتاب أكثر من 15 مليون نسخة على مرّ العقود، ما يجعله واحدا من أهم كتب الثقافة المالية والتنظير لمفاهيم النجاح بشكل عام، أو ما وصفه هيل نفسه بأنه كتاب يحمل "فلسفة الإنجاز" في أي مجال من مجالات الحياة.

كتاب صدر في العام 2007 تحت عنوان "المعطاء: قصة قصيرة عن فكرة قوية في عالم الأعمال"، يناقش الأمور المالية ولكن بطريقة مختلفة نوعا ما، تركز بشكل كامل على أن "العطاء" هو المُسرِّع الأساسي للوصول إلى الفرص وتنمية الأعمال وحصد الثروة. الكتاب من تأليف "بوب بورج" و"جون ديفيدمان"، ونال شهرة كبيرة جعلت المؤلفين يُصدِران سلسلة من الكتب العنوان الأساسي نفسه "المِعطاء (The Go Giver)".

الكتاب يقدم قصة رمزية باعتبارها مقدمة لاستخلاص مجموعة من القوانين، بطلها شاب طَموح يعمل باجتهاد شديد طوال الوقت دون مردود حقيقي. يتعرف الشاب إلى رجل أعمال يملك ثروة هائلة، يتحول بمرور الوقت إلى مُرشده لتكوين الثروات وحصد الفرص وكيفية جذب المال، وذلك من خلال مبدأ أساسي تقوم عليه كل النصائح، وهو "العطاء".

يرتكز الكتاب على خمسة قوانين أساسية تساعد صاحبها في جذب المال، أولها قانون العطاء في القيمة، أي بتقديم منتجات وخدمات ومجهودات ذات قيمة حقيقية للآخرين، ويمكنها جلب المال في الوقت نفسه. ثم قانون العائد بزيادة مستوى هذا العطاء وانتشاره لشرائح خدمية أوسع. وقانون التأثير بتحقيق رضا العملاء. وقانون الأصالة بالإبداع والابتكار في الخدمات المقدمة. ثم قانون التوسع في اقتناص الفرص بالتوسع في مفهوم العطاء في كل تفاصيل الأعمال.

أحدث الكتب في هذه القائمة، صدر في نهاية العام 2020 بواسطة المؤلف المالي المخضرم مورغان هوسيل، ونال انتشارا واسعا وثناء نقديا كبيرا. الكتاب يقدم 19 موضوعا تركز على الأمور المالية، ويستحضر مجموعة واسعة من القصص والمقاربات والأرقام التي تدعم رأي الكاتب في نصائحه التي يوجهها للقارئ في مجالات جذب المال واستثماره وكيفية إنفاقه والطرق الصحيحة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال.

يقرر الكتاب حقيقة أن التعامل الصحيح مع المال لا علاقة له بالذكاء أصلا، ولكن له علاقة بـ"السلوكيات والتصرفات الشخصية". يمكن لشخص ما ذي ذكاء مرتفع ومهارة كبيرة في مسيرته المهنية والاحترافية بأن يرتكب عددا من الأخطاء الكبرى ليجد نفسه في كارثة مالية عصيبة، بينما شخص آخر متواضع الإمكانيات والخبرات يعيش حياته بالكامل دون أزمات أو تقلبات مالية كبيرة.

بأسلوبه الرشيق، يتعرض مورغان هوسيل في الكتاب إلى العديد من الأمثلة والقصص والقوانين المالية التي يمكن أن تفيد القارئ في كل جانب له علاقة بالمال، الادخار والاستثمار وقرارات العمل ورصد السوق وكيفية التعامل مع الفرص بالشكل الصحيح. لا يخلو الكتاب من فلسفة عميقة يمكن تطبيقها على مفاهيم النجاح في الحياة بشكل عام، وليس فقط الأمور المالية.

واحد من أهم كتب الثقافة المالية وأكثرها انتشارا في القرن الحالي، نُشر في العام 2006 بواسطة المؤلف ريتشارد تمبلر. كتاب "قواعد الثراء (The rule of wealth)" هو كتاب ضمن سلسلة كبيرة من القواعد التي ألفها الكاتب، تشمل قواعد الحياة وقواعد الإدارة وقواعد الحب والتربية والتفكير، وغيرها من المجالات المتعلقة بأوجه الحياة كافة.

كتاب قواعد الثراء يعتبر من أهم الكتب في هذه السلسلة، وحظي بانتشار واسع عدة سنوات، وأصبح من ضمن أكثر الكتب مبيعا. الكتاب مكوّن من 5 أجزاء ، كل جزء منه يحتوي على موضوع معين تندرج تحته مجموعة من النصائح المركزة التي لا تزيد عن صفحة واحدة. الجزء الأول يتحدث عن طريقة التفكير كالأثرياء، ثم يتحدث الجزء الثاني عن طرق لتحقيق الثروة، ثم تنميتها في الجزء الثالث، بينما يركز الجزء الرابع والخامس على أدوات الاحتفاظ بالثروة ومشاركتها.

إجمالي عدد النصائح في كل هذه الأجزاء هو 100 نصيحة مركّزة تشمل ما اعتبره الكاتب قواعد لتحصيل الثروة، والتي يمكن اعتبارها دليلا واسعا يشمل كل جوانب التعامل مع المال، بداية من صناعته، مرورا بادخاره واستثماره، وانتهاء بإنفاقه ومشاركته.

في النهاية، لا يوجد أفضل من مقولة الفيلسوف والمنظِّر الإنجليزي "فرانسيس بيكون" عن المال: "المال خادمٌ جيد، ولكنه سيد فاسد". من الضروري أن تتذكر في رحلتك المالية أن الوظيفة الأساسية للمال هو خدمتك لتحقيق أهدافك، وليس الغرض النهائي هو أن تكرِّس حياتك لجمع المال لمجرد جمعه، فيتحول هو إلى السيد، ويحولك أنت إلى خادم له.

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المصادر