البجعة السوداء.. كيف أثّرت جائحة كورونا على المشاريع الناشئة في العالم والمنطقة العربية؟

كان هذا هو التصريح الذي أدلى به براين تشيسكي، المدير التنفيذي لشركة "إير بي إن بي" (Airbnb) العالمية المتخصصة في تأجير الشقق والغرف السكنية عبر الإنترنت، في حوار أجراه مع شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) في نهاية يونيو/حزيران 2020، حول التأثير التدميري الهائل الذي تسبّب فيه فيروس "كوفيد-19" في قطاع السياحة والسفر. الشركة التي تعتبر من عمالقة وادي السيليكون، وكانت على وشك طرح أسهمها للاكتتاب العام، أصبحت خلال عدة أسابيع شركة متهاوية تواجه مستقبلا مُشوّشا تماما في ظل استمرار انتشار الفيروس حول العالم.

"We spent 12 years building Airbnb's business and lost almost all of it in the matter of 4-6 weeks," says Airbnb CEO Brian Chesky. "Travel as we knew it is over. It doesn't mean travel is over, just the travel we knew is over, and it's never coming back."@cnbc @dee_bosa pic.twitter.com/BLjb9HH2Pe

