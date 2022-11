مافيا التسول الإلكتروني.. هل نقل المتسولون أنشطتهم إلى الإنترنت؟

هناك ظاهرة شائعة بين مرتادي منصات التواصل الاجتماعي أنهم يحبون دائما قراءة التعليقات، سواء على المنشورات أو الصور، وبالأخص على فيديوهات يوتيوب. إذا كنت أحد عشاق قراءة التعليقات ربما صادفك ذات مرة تعليق مثل: "أرملة يمنية فقدت زوجها في الحرب ولدي سبعة أطفال يُرجى مساعدتي على رقم…"، أو قابلت مَن يحاول إثارة تعاطفك أكثر بذكر سوء حل به كأن يقول مثلا إنه "سوري فقد ابنه في الحرب ولا يريد فقد أطفاله المتبقين، كما أنه طُرد من عمله لأن مديره التركي يكره العرب". تعليقات تبث في قلبك الغضب تجاه العالم والطريقة التي يُدار بها، كما أنها تثير الغرائز الإنسانية خصوصا لو كان الفرد من ضحايا الحروب.

الأمر الذي قد يثير غضبك على العالم أكثر هو أن معظم هؤلاء الأشخاص -تحديدا أولئك المجهولين الذين يبثون هذا النوع من التعليقات على مواقع التواصل- محتالون وموهوبون في احتيالهم. على سبيل المثال ضُبِط شخص بحساب وهمي عبر إنستغرام منتحلا هوية إحدى الشخصيات الشهيرة، ويطلب مبلغا لمساعدة أسرة فقيرة، زاعما أنه يمكث حاليا خارج البلاد، وعند عودته سيُرجع المال مع مكافأة مالية كبيرة. هذا الاحتيال أصبح فنا يمارسه ويطبقه مَن يريد التسلق نحو الثراء بدون تعب، حتى إنه أصبح مهنة ينقصها فقط التسجيل في بطاقة الهوية.

يُطلَق على هذه الظاهرة اسم "التسول الإلكتروني"، وهي لا تختلف عن التسول التقليدي، فهي قائمة بالأساس على الخداع والتحايل للحصول على المال بطريقة غير قانونية. الجدير بالذكر أن هذا النوع من التسول ليس مقصورا على مواقع التواصل العربية، لكنه بات ظاهرة عالمية تفاقمت على وجه التحديد بعد جائحة كورونا، وشأنها شأن التسول التقليدي، بدأت في زعزعة الحد الفاصل بين المتسولين والمحتاجين الحقيقيين.

مع وجود المئات من مواقع التسول عبر الإنترنت، أصبح من الشائع للمتسولين الرقميين التسجيل وامتلاك اسم المجال الخاص (الدومين) الخاص بهم على شبكة الإنترنت. نعم، الأمر أشبه بتدشين مشروع ما، وباستخدام خدمات الاستضافة المجانية أو غير المكلفة والمواقع المتخصصة مثل "GoFundMe"، في العادة يطلب المتسولون عبر الإنترنت من الجمهور المساعدة في العديد من الاحتياجات، بما في ذلك جراحة تكبير الثديين، والعلاج من أبسط الأمراض إلى أخطرها، لكنهم في العادة يعرضون أخطرها لجلب الاستعطاف أكثر مثل علاجات السرطان، كما لا يخجل بعضهم من التسول لشراء سيارة جديدة على سبيل المثال لا الحصر. (1)

يروج موقع "Begslist" على سبيل المثال بديلا إلكترونيا للتسول في الشوارع، وبالتالي "القضاء على العار والإحراج أو التقليل منهما". في بعض الحالات، تنشر النساء صورا مفعمة بالحيوية مع رسائل يائسة تطلب المال، وفي بعض الأحيان تُنشر هذه الرسائل بالأسماء الكاملة.

على صفحات الموقع، سوف تصادف رسالة لفتاة أسترالية تبلغ من العمر 18 عاما مع صورة شبه عارية ورسالة تُفيد أن إيجارها ارتفع وأنها في وضع سيئ ولا تجد مَن يساعدها، لذلك قررت خوض هذه التجربة، فيما لم تتحرج أخرى من طلب المال من أجل إجراء عملية تجميل للثدي. وقبل أسبوعين، طلبت طالبة في ملبورن مبلغ 3000-4000 دولار للرسوم الجامعية، قائلة إنها "عاطلة عن العمل حاليا، مما يجعل كسب هذه الأموال أمرا صعبا ومرهقا للغاية بالنسبة لها". لم يدفع أحد المال لأولئك النسوة، ربما لم يُعبِّروا عن مآسيهم بشكل صحيح، مَن يدري، لكن هناك رجل تفوق عليهم واستطاع الحصول على المال، حتى إن أحدهم قال بوضوح إنه يذهب للعمل فقط لدفع الإيجار، ليس إيجاره، بل إيجار هذا المتسول الرقمي.

Live-Streaming Your Broke Self for Rent Money

Jovan Hill, 25, dropped out of college and is unemployed. So how does he pay for his Brooklyn apartment and marijuana habit? His social media followers chip in.

https://t.co/GY4RXVnAce pic.twitter.com/qBGdqyQeK0

— Marsha Collier (@MarshaCollier) December 8, 2018