الجزيرة الإنجليزية تطلق بثها عبر خدمة فاست بمنصة "سامسونغ تي في بلس"

وسّعت قناة الجزيرة الإنجليزية نطاق توزيعها بإطلاق بثها عبر خدمة البث المجاني المدعومة بالإعلانات "فاست" على منصة "سامسونغ تي في بلس" في المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية المختارة، وبلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وانطلقت الخدمة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لتصبح القناة متاحة للملايين من مستخدمي "سامسونغ تي في بلس" في أوروبا (المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، والنرويج، والدانمارك، وفنلندا)، وفي منطقة الشرق الأوسط (السعودية، والإمارات، ومصر).

وقال مدير قناة الجزيرة الإنجليزية عيسى علي "يفتح لنا البث عبر خدمة سامسونغ تي في بلس آفاقا جديدة للوصول إلى جمهور أكبر، وتقديم المحتوى الإعلامي المتميز الذي تنتجه الجزيرة الإنجليزية لمشتركي هذه الخدمة مجانا وعند الطلب".

بدوره، قال المدير التنفيذي للهوية المؤسسية في شبكة الجزيرة رمزان النعيمي "تضمن هذه الشراكة وصول مزيد من المشاهدين في أوروبا والشرق الأوسط إلى الأخبار الموثوقة والبرامج والوثائقيات التي تنتجها الجزيرة الإنجليزية في الوقت الذي يناسبهم".

ومن جهته، عقّب كريس غريغوري، رئيس تطوير المحتوى في "سامسونغ تي في بلس" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، على الشراكة قائلا "توفير قناة الجزيرة الإنجليزية على منصتنا، يأتي ضمن سعينا لجعل سامسونغ تي في بلس مصدرا موثوقا يتيح للمشتركين الوصول إلى آخر الأخبار وشؤون الساعة، عبر أجهزة تلفاز سامسونغ الموجودة في بيوتهم".

وتُعد خدمة "سامسونغ تي في بلس" من أكثر منصات البث المجانية انتشارا في العالم، وتوفر أكثر من 3500 قناة مجانية في 30 منطقة جغرافية، إضافة إلى آلاف البرامج والأفلام المتاحة عند الطلب.