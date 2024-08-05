المدن الترفيهية في قطر.. وجهة رئيسية للسياحة الداخلية

الدوحة- تشهد قطر تطورا كبيرا في البنية التحتية السياحية والترفيهية، حيث أصبحت المدن الترفيهية وجهة رئيسية للسياحة الداخلية والخارجية. ومن بين الوجهات البارزة جزيرة المها التي تضم "لوسيل ونتر وندرلاند"، وهي مدينة ألعاب حديثة تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع، تحتوي على أكثر من 50 لعبة ومعلما ترفيهيا.

جزيرة المها.. مركز الترفيه العصري

تقع جزيرة المها عبر كورنيش مارينا لوسيل وترتبط بالبر الرئيسي عبر جسر. وتضم الجزيرة النادي الشاطئي الفاخر "باجاتيل بيتش" ومنطقة مطاعم عالمية. ومنذ افتتاحها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أصبحت "لوسيل ونتر وندرلاند" مشروعا مشتركا بين شركة استثمار القابضة وقطر للسياحة والديار القطرية، وهي تضفي على الجزيرة أجواء ترفيهية رائعة.

حديقة الألعاب المائية "مريال"

تتيح حديقة الألعاب المائية "مريال" في جزيرة قطيفان الشمالية لزوارها تجربة ترفيهية مميزة، بامتدادها على مساحة تزيد على 24 ألف متر مربع، وتضم 45 لعبة مائية و52 منزلقا. وتتميز "مريال" بتصميمها المستوحى من تاريخ قطر في استخراج النفط، وتضم برج "أيكون" المذهل بارتفاع 85 مترا، الذي يحمل لقبين قياسيين في موسوعة غينيس.

"دوحة كويست".. أكبر مدينة ترفيهية داخلية

توفر "دوحة كويست"، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في قطر، أكثر من 30 لعبة ووجهة ترفيهية متنوعة، تدمج بين ألعاب التشويق والمحاكاة وتجارب الواقع الافتراضي. وتقع "كويست" في واحة الدوحة، وهي مستوحاة من مفهوم الزمن وتنقسم إلى 3 أبعاد زمنية: الماضي، والحاضر، والمستقبل.

مدينة ألعاب "أنغري بيردز" و"سنو ديونز"

تقدم مدينة ألعاب "أنغري بيردز" في مجمع "دوحة فيستيفال" تجربة ترفيهية حماسية تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع. أما "سنو ديونز"، فهو أول منتزه ثلجي في قطر يوفر تجربة مميزة وسط أجواء الدوحة الحارة، ويمتد على مساحة 9500 متر مربع بدرجات حرارة تصل إلى سالب 4 درجات مئوية.

منتزه شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية

يقع "منتزه شلالات الصحراء" ضمن منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، وهو واحد من أكبر المنتزهات الترفيهية في الشرق الأوسط. ويمتد المنتزه على أطراف الدوحة ويضم 18 منطقة جذب و56 لعبة ومنزلقة.

مدينة ألعاب "كيدزانيا".. تجربة تعليمية وترفيهية للأطفال

تقع "كيدزانيا" على أطراف حديقة "أسابير" الشهيرة، وتوفر للأطفال تجربة لعب الأدوار الواقعية والتعرف على الوظائف المختلفة وإدارة الأموال. تُعد "كيدزانيا" مكانا تعليميا وترفيهيا يمكّن الأطفال ويمنحهم الثقة بالنفس.

"فيرتشوسيتي".. العالم الافتراضي والواقعي

يمثل مجمع "فيرتشوسيتي" أول مكان مخصص للألعاب الرياضية الرقمية في العالم العربي، ويوفر تجربة رقمية لجميع الأعمار مزودة بسيارات محاكاة فائقة السرعة وغرف هروب مثيرة وساحة ألعاب إلكترونية حديثة.

مركز ترفيه "جندولينا ثيم بارك"

يستقبل مركز "جندولينا ثيم بارك" زواره في مجمع تسوق فيلاجيو المميز، ويحتوي على حلبة تزلج على الجليد بحجم أولمبي، وجولة بالقارب الجندولي المستوحاة من البندقية، وحلبة بولينج مكونة من 12 مسارا.

وتساهم هذه المدن الترفيهية المتنوعة في إثراء قطاع السياحة في قطر، ما يضمن تجربة سياحية ثرية للمقيمين والسائحين على حد سواء.