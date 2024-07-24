7 أخطاء يمكن تجنبها عند إعداد حقيبة السفر

يتفق الكثيرون أن حزم الأمتعة من أجل السفر، ليس الجزء الممتع في الرحلة، إذ يعاني البعض عند حزم الأمتعة، ويرتكب عددا من الأخطاء المتكررة والشائعة مما قد يجعل الفترة التي تسبق الرحلة والرحلة نفسها أكثر ضغطا وأقل متعة.

وفي موسم الصيف والسفر، يصبح الاستعداد الجيد ومعرفة الأخطاء الشائعة عند إعداد الحقائب أمرا ضروريا لتجنبها، والاستمتاع برحلة لطيفة دون إرهاق أو إزعاج قد يقضي على متعة السفر من الأساس.

أمر معقد

تحتل التعبئة وإعداد حقائب السفر قائمة الضغوط التي تصاحب الاستعداد للرحلة. ذكرت متخصصة الرحلات وحزم الأمتعة ليديا مانسيل، أن جذور الصراع في حزم الحقائب عند السفر تعود، في الأساس، إلى عدم معرفة ما يجب أن يحمله الشخص معه.

وقالت مانسيل، في مقال على موقع "ترافل لاند ليشير"، إن الشك وعدم اليقين بشأن إعداد الحقيبة قد يصبح كبيرا، في كثير من الأحيان، حيث يترك المسافر مشلولا ومرتبكا، وقد يبالغ في حزم الأمتعة. وعلى الجانب الآخر، هناك آخرون لا يحملون ما يكفي من الأمتعة، لأنهم أيضا، غير متأكدين تماما مما قد تتطلبه وِجهتهم.

وعلى الرغم من تأكيد مانسيل، من أن الأمر قد يمر سواء في حالة الإفراط أو الاقتصاد في إعداد الحقيبة، فإنها تشير أن ذلك سيزعج المسافر "وأي نوع من الانزعاج سيقلل من متعة الرحلة".

أخطاء شائعة

هناك أخطاء شائعة ومكررة يرتكبها الأشخاص أثناء إعداد حقيبة السفر، منها:

1- التوقيت الخاطئ

يعد التوقيت عنصرا مهما جدا عند إعداد حقيبة السفر، فالبدء مبكرا جدا، قد يجعل الشخص مضطرا لعدم استخدام متعلقات بعينها لأنها، بالفعل، في الحقيبة. والبدء متأخرا أيضا يزيد من احتمالية نسيان بعض العناصر المهمة.

يعد أنسب وقت لتحضير الحقيبة خلال الأسبوع الذي يسبق السفر، مما يتيح وقتا مناسبا للإعداد والتركيز في تعبئة العناصر المطلوبة للرحلة.

2- حقيبة غير مناسبة

عدم اختيار حجم ونوع الحقيبة المناسبة للرحلة، قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على المسافر. ومن المهم اختيار الحقيبة التي تتناسب مع وسيلة المواصلات المستخدمة، سواء كانت طائرة أو قطارا أو عربة. وكذلك، أن تكون مناسبة لطبيعة الرحلة، سواء كانت رحلة تسلق جبال أو طرق غير ممهدة، والتي لا يفضل فيها الحقيبة ذات العجلات.

حجم الحقيبة، أيضا، مهم عند الاستعداد للسفر، فالحقيبة الكبيرة جدا تشجع على الإفراط في التعبئة، في حين أن الحقيبة الصغيرة جدا تجعل لف المتعلقات أمرا ضروريا بدلا من طيها.

3- عدم استخدام قائمة

تخصيص الوقت لكتابة ما تحتاجه والتحقق من العناصر المطلوبة يمكن أن يوفر الوقت والمساحة. وعدم استخدام قائمة، ومراجعتها بعد التعبئة، يزيد من احتمالية نسيان المتعلقات. كما أن القائمة تساعد في تحديد الملابس التي سيتم ارتداؤها على مدار اليوم، وبالتالي تجنب المسافر الإفراط في تعبئة كميات مبالغ فيها وغير ضرورية.

وبحسب مقال على موقع "مارثا ستيوارت" من الضروري إعداد قائمة مفصلة تتضمن كل شيء بدءا من عدد أزواج الجوارب إلى الأدوية الضرورية والمسكنات في حقيبة الإسعافات الأولية، حتى شاحن الهاتف يجب وضعه على القائمة.

واعتبر المقال أن الفائدة الكبرى من إنشاء قائمة مسبقا هي إمكانية إضافة أي شيء بسهولة إليها، وإذا كانت هناك حاجة لشراء شيء للسفر، سيكون تذكرها بسيطا بسبب وضعها على القائمة.

4- طي الملابس

قد يؤدي طي الملابس عند تعبئة الحقيبة إلى الاستحواذ على مساحة كبيرة منها. وبدلا من ذلك، يعد لف الملابس طريقة أفضل لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الحقيبة.

5- عدم التحقق من قيود الوزن والحجم

الإفراط في التعبئة بسبب عدم اليقين الذي يشعر به المسافر أحيانا، قد يؤدي إلى إنفاق المزيد من الأموال بسبب زيادة الوزن.

ووفقا لموقع "سي إن ترافيلير" هناك الكثير من موازين الأمتعة الرقمية غير المكلفة حتى يتمكن المسافر من معرفة ما إذا كانت حقيبته تتجاوز الحد الأقصى المسموح به أم لا، مما يتيح له فرصة إعادة التعبئة وفقا لذلك قبل أن تفرض عليه رسوم إضافية.

حتى أنه في بعض الرحلات الدولية يتم وزن وقياس الأمتعة المحمولة، ولتجنب الرسوم الإضافية أو المشكلات الأخرى، يجب التحقق أكثر من مرة سواء من وزن الحقائب أو حتى حجمها من قِبَل شركات الطيران.

6- الكثير من الأحذية

يقوم البعض بتضمين العديد من الأحذية عند السفر، وهو ما يزن كثيرا ويشغل مساحة كبيرة من حجم الأمتعة.

يتم التعامل مع الأحذية بصعوبة، خاصة أنها تكون ثقيلة الوزن وغير قابلة للطي. ومن الأفضل، أن يحدد المسافر عددا قليلا من الأحذية لا يتجاوز 3، إضافة إلى الحذاء الذي يرتديه عند السفر.

ومن المناسب، أن يختار أحذية بسيطة تلائم ملابسه جميعا، ويرتدي الحذاء الأكبر أو الأثقل وزنا أثناء السفر حتى يقلل من الوزن والمساحة المستخدمة في الحقائب.

7- عدم ترك مساحة إضافية

يحتاج المسافر إلى مساحة إضافية في حقيبته لشراء هدايا من البلد أو الأماكن التي يزورها. والإفراط في تعبئة الحقيبة قد يقلص من المساحة الفارغة في الحقيبة.

وقد يضطر المسافر إلى التخلي عن فكرة شراء الهدايا التذكارية، فإذا كان المسافر يخطط للتسوق أو شراء تذكارات لأصدقائه عليه تذكر ذلك عند إعداد الحقيبة.