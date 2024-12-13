أسرار البطاطس المقرمشة.. نصائح لتحضيرها كالمحترفين

أظهر استطلاع أجري عام 2019 وشمل ألفي أميركي، أن 91.4% منهم قالوا إن "البطاطس هي الطعام رقم واحد المفضل لديهم". وفي العام نفسه، ذكرت وزارة الزراعة الأميركية أن البطاطس كانت الغذاء الأكثر استهلاكا في أميركا بمتوسط 57 كيلوغراما للفرد سنويا، مقابل أكثر من 60 كيلوغراما للفرد سنويا في أستراليا.

فالبطاطس ثروة غذائية حقيقية، وخصوصا عند إقرانها بأطعمة غنية بالبروتين- فهي مليئة بالطاقة أكثر من أي خضار آخر، مما يجعلها مثالية لمساعدة الإنسان على البقاء دافئا، وتزويده بالعناصر الغذائية الضرورية للتمتع بشتاء صحي ونشط.

كما أنها تتضمن كربوهيدرات عالية الجودة، ومصدر جيد للألياف والبوتاسيوم وفيتامين "سي"، وهي أيضا خالية من الدهون والغلوتين والكوليسترول والصوديوم، وتحتوي على 110 سعرات حرارية فقط لكل 150 غراما. ووفقا للإرشادات الغذائية للأميركيين، "يمكن للبطاطس أن تساعد الجميع لاتباع نمط غذائي صحي".

وتُزرع البطاطس بأصناف لا حصر لها في جميع أنحاء العالم، ويتم حصادها أواخر الخريف، وتظل طازجة حتى منتصف الشتاء، كما أنها غير مكلفة، ومتوفرة على مدار العام بسبب إمكانية تخزينها لفترات طويلة بشكل آمن، وتُؤكل غالبا بوصفها طبقا جانبيا أو وجبة خفيفة، مسلوقة أو مخبوزة أو مقلية.

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فن تقطيع البطاطس

قد يبدو تقطيع البطاطس أمرا بسيطا، لكن في الواقع، يعاني كثيرون من صعوبة تقطيعها بسلاسة ودقة، مما يؤدي إلى تلف شكلها وهدر كميات كبيرة منها. وفقا لخبراء الطهي في موقع "ذا ديلي ميل"، يمكن اتباع النصائح التالية لتقطيع البطاطس بشكل مثالي:

1- تثبيت البطاطس لتجنب الانزلاق:

يجب البدء بقطع جزء صغير من أحد الجوانب المستديرة للبطاطس، مما يوفر قاعدة ثابتة. ضع البطاطس على هذه القاعدة المستقرة، وابدأ بتقطيعها إلى شرائح متساوية للحصول على أصابع متناسقة في الحجم والعرض.

2- التعامل مع البطاطس المهروسة:

عند تحضير البطاطس المهروسة، تجنب تقطيعها إلى قطع صغيرة جدا قبل السلق، لأن ذلك يؤدي إلى تفتتها وامتصاصها للماء الزائد، مما ينتج قواما نشويا غير مرغوب. بدلا من ذلك، قم بتقطيعها إلى قطع أكبر بحجم متقارب، بحيث لا يتجاوز عرضها 5 سم لضمان طهيها بشكل متساو.

3- الحفاظ على حجم موحد:

للحصول على بطاطس مطبوخة بشكل متساو، احرص على تقطيعها إلى أحجام متناسقة. ابدأ بتقسيم البطاطس إلى نصفين بالطول، وضع كل نصف على جانبه المسطح، ثم قسمه إلى نصفين مجددا. استمر بهذه الطريقة حتى تحصل على قطع متساوية الحجم، مع استبعاد القطع العشوائية واستخدامها في وصفات أخرى.

4- تقطيع البطاطس المشوية إلى قطع متساوية

قبل وضعها في الفرن، لضمان توزيع الحرارة بشكل جيد، والحصول على منتج نهائي أكثر تحميرا وهشاشة.

5- تقطيع البطاطس المكعبات إلى ألواح أولا

لتجنب الحصول على قطع غير متساوية وبطاطس مطبوخة بشكل سيئ، يجب البدء بقطع أحد حواف جانب البطاطس المقشرة لتوفير قاعدة للارتكاز عليها في أثناء التقطيع، وقطع البطاطس إلى ألواح متساوية. ثم ضع الألواح فوق بعضها وقطعها إلى شرائح بطاطس مقلية كبيرة، ثم قطعها إلى قطع صغيرة، واحتفظ بالقطع العشوائية لطبق آخر.

6- استخدام سكين مفرّغة

ينصح سيان أوسوليفان، رئيس الطهاة في إحدى شركات الأغذية الأيرلندية، باستخدام سكين مفرّغة حادة لتقطيع البطاطس بشكل منتظم، إذ إنها "مصممة لمنع البطاطس من الالتصاق في أثناء التقطيع".

7- الاستفادة من معدات التقطيع

لتوفير الوقت والجهد، وضمان الدقة عند تحضير شرائح أو أصابع بطاطس مقلية، وتفادي مخاطر تقطيع شرائح رقيقة بسكين حاد، ينصح الخبراء باستخدام أحد المعدات البسيطة المخصصة لتقطيع الخضار، مثل آلة المندولين التي تحتوي على ملحقات وشفرات قابلة للتعديل، تسمح بتعديل سُمك القطع حسب الحاجة، والتأكد من حماية اليدين في أثناء التقطيع.

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8- تجنب تقطيع البطاطس على سطح أملس

البطاطس من أكثر الخضروات المزعجة في التقطيع، بسبب سهولة انزلاقها بعد تقشيرها، لهذا ينصح الخبراء باستخدام سكين أكثر حدة، ولوح تقطيع خشن، أو وضع قطعة قماش أو منشفة ورقية سميكة فوق لوح التقطيع، لمنع البطاطس من الانزلاق.

9- لا لتقطيع البطاطس مسبقا أو نقعها في الماء

حيث يمكن أن يتسبب تقطيع البطاطس قبل طهيها بفترة في تحول حوافها الخارجية إلى اللون البني، بسبب الأكسدة التي تحدث بمجرد ملامستها للهواء. وإن كانت الأكسدة لن تجعل البطاطس غير صالحة للأكل، لكنها ستفسد مظهرها، وقد تتسبب في تغيير النكهة وفقدان الطعم. أما نقع البطاطس في ماء بارد لمنع الأكسدة، أو تبريدها في الماء طوال الليل، فيمكن أن يتسبب في فقدان معظم أو كل النشا، ويؤثر على قوام البطاطس وشكلها.

بطاطس مقلية مجمدة مقرمشة

البطاطس المقلية المقرمشة هي إضافة لذيذة لأي وجبة، والمجمدة منها مثالية لتوفير وقت وجهد التحضير والطهي، وخصوصا عند استخدام المقلاة الهوائية، لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالقلي، وفقا لموقع "هيلثر ستبس"، وللحصول على نكهة وقرمشة مثالية، هذه أهم 3 نصائح:

استخدام زيت الكانولا

الذي يوصي به الخبراء لكونه ميسور التكلفة، ورائع للقلي لأنه يتحمل درجات حرارة عالية جدا، يليه زيت جوز الهند المكرر.

دمج زيت الزيتون عند القلي في المقلاة الهوائية

فهو يتميز بنكهة فريدة، ويعطي القرمشة المرغوبة، ويساعد التوابل على الالتصاق بالبطاطس المقلية بشكل أفضل، بالإضافة إلى تمتعه بكثير من الفوائد الصحية. وذلك بوضع البطاطس المجمدة قبل الطهي في وعاء كبير بعد تغطية قاعه وجوانبه بالزيت، وتقليبها حتى يغطيها الزيت بالتساوي. وبعد أن تمتص البطاطس الزيت لبضع لحظات، يُرش عليها التوابل مثل مسحوق الثوم والريحان والزعتر والكمون والفلفل الأحمر المطحون وغيرها من الإضافات، لتعزيز نكهتها.

إضافة الجبن

فوضع جبن البارميزان فوق الجزء الخارجي المقرمش من البطاطس المقلية المجمدة في المقلاة الهوائية، أو رش بعض الجبن المبشور فوقها عندما تخرج طازجة من الفرن، إضافة لا تُنسى للحصول على وجبة خفيفة لذيذة وكريمية لا يمل منها أبدا.

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وصفة مثالية لشواء البطاطس

الطريقة التي لا تقبل المنافسة لشواء البطاطس، تبدأ بوضعها على صينية الخبز وإضافة القليل من الماء، ثم تغطيتها بورق الألمنيوم بإحكام، وإدخالها في الفرن حتى تصبح طرية في منتصف وقت الطهي، ليأتي دور إزالة ورق التغطية، ونثر الزيت والملح والتوابل على البطاطس، وتركها في الفرن بدون غطاء، حتى تنضج وتتلألأ بالقرمشة.