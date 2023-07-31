خريف ظفار.. قبلة الزوار للهروب من حر الصيف في سلطنة عمان

يحزم ليث الرمحي وأصدقاؤه من شمال سلطنة عمان أمتعتهم في يوليو/تموز من كل عام للانطلاق إلى محافظ ظفار جنوبي السلطنة والاستمتاع بالخريف حيث الأجواء المعتدلة والفعاليات المصاحبة، إذ يندر وجود مثل هذه الأجواء في الخليج العربي في هذا الوقت من السنة.

المسطحات الخضراء التي تشاهدها أينما يممت وجهك والأجواء المعتدلة الاستثنائية والعيون المائية العذبة، فضلا عن الفعاليات الترفيهية المصاحبة، جعلت موسم الخريف الذي يبدأ أواخر يونيو/حزيران حتى بداية سبتمبر/أيلول قبلة مفضلة للعمانيين والخليجيين للهروب من حر الصيف.

اطلالة شعت الجميلة في ولاية رخيوت #خريف_ظفار pic.twitter.com/nFMfnVrpFQ — هيثم الفارسي (@FarsiHaitham) July 19, 2023

"جنة الله في أرضه"

ويحرص الرمحي على زيارة ظفار في موسم الخريف سنويا برفقة عائلته أو أصدقائه، حيث يعتبرها "جنة الله في أرضه"، ولا يمكن تفويتها دون زيارتها في كل موسم.

ويتخذ بعض السياح من الهضاب الخضراء وبطون الأودية محلا يطيب فيه المقام، فيما يستمتع آخرون بالفعاليات المصاحبة، والتي تنظمها بلدية ظفار في عدة مواقع لإتاحة الفرصة للزوار لخوض تجارب جديدة مليئة بالإثارة والتشويق.

عيش لحظات استثنائية في عين كور

واستمتع بالأجواء العليلة بين اخضرار الأرض وتدفق العيون العذبة بشلالاتها الآسره🌳⛰🌧#هبُّوت_لظفار pic.twitter.com/1wvxGHyldX — خريف ظفار (@khareef_dhofar) July 23, 2023

فعاليات متنوعة

وتتوزع فعاليات خريف ظفار -التي تستمر حتى 31 أغسطس/آب المقبل- على مواقع مختلفة، من بينها حدائق صلالة وعوقد والسعادة، إلى جانب موقع "عودة الماضي" بمنطقة الحافة و"أتين سكوير" في سهل أتين.

ويعود موقع "عودة الماضي" بالسائح إلى الزمن القديم، حيث الفعاليات والأنشطة التي تحاكي بيئات محافظة ظفار، إلى جانب الفنون الشعبية ومطاعم المأكولات التقليدية والأسواق التراثية المتنوعة والمنتجات الحرفية.

وتحاكي فعاليات "أتين سكوير" العصر الحديث، حيث الألعاب الكهربائية وعروض الإضاءة والليزر في "مسرح القوس"، إلى جانب عروض الدرون" وسيرك عائلة "تيسلينكو"، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي المتنوعة.

وتعد فعاليات "كيدي تايم" -التي انطلقت قبل أسبوعين في حديقة عوقد- مدينة ترفيهية مخصصة للأطفال تتضمن قرى متنوعة للترفيه ومواقع مخصصة للألعاب والمطاعم.

هبوا لقرية السنافر مع بابا سنفور؛ لقضاء أوقات ممتعة مع شخصياتكم المفضلة في كيدي تايم 🤩🍄

#هبُّوت_لظفار pic.twitter.com/0IvGt9UhDN — خريف ظفار (@khareef_dhofar) July 22, 2023

وستشارك العديد من المطاعم والمقاهي العالمية ومجموعة من الطهاة العالميين في فعاليات "صلالة إيت- مطبخ الشعوب" حسبما أفادت بلدية ظفار، والتي ستقام في حديقة السعادة مطلع أغسطس/آب المقبل، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة الطبخ "صلالة شيف".

كما ستقام عدة معارض تخصصية، مثل معرض صلالة العالمي للشوكولاتة "شوكو رذاذ"، ومعرض العطور الخليجي وآخر للأزياء الخليجية، بالإضافة إلى الندوات والمؤتمرات والملتقيات العلمية.

وسيحضر الفن بأهازيجه المتنوعة في مسرحي "المروج" و"القوس" بمنطقة "أتين" بصلالة، حيث يشهدان إقامة العديد من الحفلات الفنية والعروض المسرحية طوال الموسم.

ولمحبي الرياضة نصيب في هذا الموسم الاستثنائي، حيث الأنشطة الرياضية مثل تجارب الإبحار الشراعي وقوارب الكاياك والتجديف في شاطئ الدهاريز، فيما سيحتضن شاطئ ولاية مرباط مسابقة ظفار الدولية للدراج "ريس" وفعالية رياضية لكرة القدم والكارتنج.

أجواء عائلية وترفيهية مميزة في كيدي تايم فعاليات مختلفه في انتظاركم ✨ بانتظاركم يوميًا و #هبُّوت_لظفار

حتى 31 أغسطس في حديقة عوقد 🤩 pic.twitter.com/zwjze1bdMr — خريف ظفار (@khareef_dhofar) July 15, 2023

وادي دربات

وقد بدأ زوار موسم الخريف بالتوافد إلى محافظة ظفار منذ شهر من الآن، للاستمتاع بالأجواء الخريفية الجميلة وقضاء أوقات ممتعة، خاصة بين أحضان "وادي دربات" الذي طور هذا العام بشكل مميز ومبتكر، حيث تم تحسين المدخل وإقامة حواجز الحماية وتهيئة الجلسات الحديثة والأكشاك العصرية، للمحافظة على العنصر الجمالي الفريد.

ويعد فصل الخريف ظاهرة مناخية تتأثر به محافظة ظفار، ويطلق عليها "مونسون"، حيث تتسبب الرياح الموسمية على بحر العرب والمحيط الهندي في تساقط الأمطار الخفيفة والرذاذ المتقطع وانتشار الضباب على قمم الجبال فتكثر المياه في مناطق العيون وتكتسي المناطق الجبلية ببساط أخضر طوال الموسم.