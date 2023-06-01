خطوات وإجراءات عليك القيام بها قبل السفر

مع استعداد العائلات لموسم السفر خلال الصيف، هناك الكثير من الأشياء التي يتوجب القيام بها، ابتداء بحجز تذاكر الطيران وتحديد وجهة وتاريخ السفر، مرورا بإعداد حقائب السفر، وتأمين المنزل قبل السفر، وغيرها.

إليك أبرز النصائح التي يقدمها خبراء لضمان يوم سفر سلس ومريح، ولتجنب مختلف المتاعب التي يقع فيها بعض المسافرين.

في تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، تقدم الكاتبة جيل شيلدهاوس مجموعة نصائح، ومن أهمها:

بروتوكول جواز السفر

أول ما يجب عليك التحقق منه هو وجود جواز السفر في حقيبتك قبل التوجه إلى المطار. وعند الوصول إلى وجهتك السياحية تنصح باتريشيا هاجيفوتو التي تمتلك شركة رحلات سياحية بضرورة "طبع صورة من جواز السفر لحملها معك في جميع الأوقات، والاحتفاظ بجواز السفر الأصلي في الفندق بأمان".

إبلاغ البنك

عليك إبلاغ البنك الخاص بك عند السفر، كما ينصح توم كار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بريفيرد فاكايشنز" فالبنوك تتخّذ احتياطات إضافية لمنع الاحتيال على بطاقات الائتمان و"تحظر المعاملات التي لا تتناسب مع نمطك المعتاد".

ولذلك، إذا كنت لا تسافر كثيرا، فمن الأفضل إخطار البنك بمكان وجودك حتى لا تقع في مشكلة تتعلق بالدفع.

حمل الأشياء الضرورية

جيف ميلر، الذي شارك في ملكية مدونة السفر "شغفنا بالسفر" مع زوجته وزار 73 دولة، ينبهك إلى "ضرورة وضع أدويتك في حقيبتك المحمولة. ففي حالة فقدان الأمتعة، قد لا يكون من السهل الوصول إلى أدويتك". كما يقترح عليك أن تحمل معك جزءا من ملابسك معك على متن الطائرة، بحيث في حال ضياع أمتعتك تجد معك ملابس نظيفة تغير بها تلك المتسخة.

اختر مقعدك بعناية

قد يعتقد المسافر أنه اختار مقعده بشكل صحيح، ولكنه يكتشف لاحقا أنه جالس بجوار الحمام مباشرة، أو لديه مساحة أقل للساقين، أو حجز عن غير قصد مقعدًا بدون مسند ذراع متحرك.

وتقول الخبيرة في الأسفار فيكتوريا لانجميد إنه بالرجوع إلى موقع الويب "سيت غورو" عند حجز مقعدك على متن رحلتك "ستكون قادرًا على الرجوع إلى خريطة المقاعد لكل طائرة، وتحديد المقعد المثالي الذي تفضله".

تجنب الجراثيم

في المسار الطبيعي ليوم سفرك، ستلمس أسطحا لمسها عدد من الأشخاص قبلك، لذلك ينبغي عليك تنظيف يديك بشكل متكرر قدر الإمكان، وحمل معقم اليدين المضاد للبكتيريا.

تجنب إرهاق السفر

إذا كان إيقاعك البيولوجي يتأثر بسهولة، فالتخطيط المسبق يساعد في تقليل وقت التكيف الخاص بك. وقد دعا ميتش كرايتون، الذي يمتلك شركة "كرايتون للسفر" إلى ضبط ساعتك بمجرد جلوسك في الطائرة على النطاق الزمني لبلد الوصول. وتناول الطعام والنوم كما لو كنت بالفعل في ذلك النطاق الزمني "وهذا يساعدك على التقليل من إرهاق السفر ويبقيك على استعداد للانطلاق عند الوصول".

ارتداء الجوارب الضاغطة

تعتبر الجوارب الضاغطة إجراءً بسيطًا لإنقاذ الحياة؛ حيث يقول الدكتور وليام سبانجلر، المدير الطبي العالمي "البقاء في وضع الجلوس فترات طويلة قد يؤدي إلى حدوث مشكلات". وينصح بالنهوض كل ساعتين على الأقل، حتى لو كان ذلك في مقعدك فقط لتحريك ساقيك. أو المشي ذهابًا وإيابًا في ممر الطائرة.

وفي تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" في نسختها الأسترالية، تستعرض الكاتبة لورين كان جملةً من النصائح التي ينبغي اتباعها للتمتع برحلة مريحة:

لا تتأخر

الوصول إلى المطار في الموعد المحدد يعد أمرًا بالغ الأهمية. فالتأخر لا يزيد من احتمال تفويت الطائرة فقط، بل يجعل التجربة أسوأ للركاب الآخرين وطاقم الرحلة بأكملها.

لا تبالغ في رش العطور

إن المطارات والطائرات أماكن مكتظة بالناس، ومراعاة للآخرين تجنب الإفراط في استخدام العطور ذات الرائحة القوية، واكتف بمزيل العرق فحسب.

لا تنس شحن هاتفك

الهاتف أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا، ونحتاج إليه في كثير من المعاملات اليومية التي لا غنى عنها، ومن المفيد أن تنتبه إلى أن يكون مشحونا جيدا قبل بدء رحلة سفرك، فقد تجد نفسك في مواقف تحتاج فيها هاتفك بشدة.

لا تنم في المطار

أخذ قيلولة في المطار قد يسفر عن تفويت رحلتك أو التعرض للسرقة أو فقدان الممتلكات الشخصية.

لا تنس سبب وجودك بالمطار

يمكن أن تسبب بعض المرافق بالمطارات تشتيتا في الانتباه بشكل لا يصدق، حيث توجد متاجر معفاة من الرسوم الجمركية ومطاعم وغيرها من الأماكن المثيرة. وقد أصبح من الشائع أكثر فأكثر أن يضيع المسافرون أوقاتهم في نشاطات جانبية، مما يؤدي إلى تفويت طائراتهم.

تفقد الحقائب

وهناك أمور يجب تذكرها قبل السفر بفترة كافية، مثل تفقد الحقائب وصلاحيتها، وحتى رائحتها، إذ تقضي الحقائب معظم الوقت داخل الخزانة أو في بعض أركان المنزل البعيدة، وبعد مرور بضعة أشهر تصبح رائحتها كريهة ويتم اكتشاف ذلك قبل أيام قليلة فقط من السفر.

لذلك تقدم الكاتبة ماريا مارغريتا، في تقرير نشرته مجلة "ميخور كون سالود" (mejorconsalud) الإسبانية، بعض الحيل السهلة لحل هذه المشكلة. وأولها "التهوية" بوضع الحقيبة في مكان جيد التهوية، وتركها لمدة 30 دقيقة على الأقل.

إذا استمرت الرائحة الكريهة بعد تهوية الحقائب، فيجب تنظيفها بقطعة قماش مبللة بالماء والصابون منعدم الرائحة وبيكربونات الصودا، ووضعها في مكان مفتوح لا تتعرض فيه لأشعة الشمس المباشرة.

ولمنع الروائح الكريهة في حقيبة السفر ينصح باستخدام الأكياس العطرية، مثل اللافندر والنعناع، وغيرها من الأعشاب العطرية الجافة.

9 خطوات لتأمين منزلك قبل السفر

وللاستمتاع بإجازة مريحة بعيدا عن المنزل، هناك بعض الخطوات اللازمة لتأمينه قبل السفر في الإجازات والأعياد، وفي ما يلي نذكر بنصائح نشرتها الجزيرة نت في تقرير سابق: