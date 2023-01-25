ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول البيض يوميا؟

يمكن أن يكون البيض وجبة إفطار وعشاء رائعة للبعض، كما أنه عنصر رئيسي في غالبية الحميات والأنظمة الغذائية، حتى إن البعض يتبع ما يطلق عليه "حمية البيض" بهدف إنقاص الوزن.

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 70 سعرة حرارية و6 غرامات من البروتين و5 غرامات من الدهون، وهي خالية من الكربوهيدرات.

ولا شك أن للبيض العديد من الفوائد الصحية، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، مثل البروتين وأحماض أوميغا 3. ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن الاستغناء عن البيض في نظامك الغذائي وتعويضه بأنواع أخرى من الأطعمة التي تمدك بنفس العناصر الغذائية، ولكن في الوقت نفسه ستتجنب الأضرار التالية:

تناول البيض وحده يمكن أن يسبب الإمساك

يحتوي البيض على الكثير من البروتين، لكنه لا يحتوي على أي ألياف تساعد على الهضم. ويؤدي نقص الألياف إلى الإمساك، لذلك إذا كنت تأكل البيض فقط، فقد تعاني من الإمساك، لا سيما إذا كنت تتناول كميات كبيرة من البيض وحده.

هذا هو السبب في أنه من الأفضل خلط البيض مع الأطعمة الغنية بالألياف، مثل السبانخ والخضراوات الورقية والطماطم.

زيادة مستويات الكوليسترول

وجدت دراسة أن إزالة البيض من نظامك الغذائي تمامًا يمكن أن يجعلك تعيش لفترة أطول، لأن صفار البيض يحتوي على مستويات عالية من الكوليسترول.

ظهور حب الشباب

قد يتسبب البيض في ظهور حب الشباب، الذي ينتج عن ارتفاع مستويات هرمونات البروجسترون (المتوافرة في البيض).

بطبيعة الحال، تنتج أجسامنا هذه الهرمونات من تلقاء نفسها، ولكن من خلال تناول البيض، نقوم بضخ هرمونات إضافية إلى أجسامنا.

لذلك إذا رأيت فجأة البثور أو حب الشباب أو بعض التشققات الجلدية، فقد يكون السبب هو تناول كميات كبيرة من البيض بصورة منتظمة.

زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب

يمكن للأشخاص الأصحاء تناول حوالي 7 بيضات أسبوعيا من دون الإضرار بصحة القلب، وقد يكون تناول الكثير من البيض مفيدا لك لتقليل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية أو تحسين مستوى الإبصار، ومع ذلك إذا كنت تعاني من مشكلة صحية، مثل مرض السكري، فإن تناول كمية كبيرة من البيض أسبوعيا، قد يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن الرجال الذين يأكلون أكثر من بيضة واحدة يوميا، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

الانتفاخ

البيض وجبة مشبعة للبعض، لكن إذا كنت حساسًا تجاه بعض الأطعمة، أو إذا كنت تتساءل عن سبب الانتفاخ أو الغازات بعد تناول البيض، فقد يكون من الضروري إجراء اختبار الحساسية قبل الاستمرار في عادتك الغذائية هذه.

عدم تحمل البيض يعني أنه لا يمكنك هضم عنصر معين فيه بشكل صحيح، وقد لا يكون لديك الإنزيمات اللازمة في جسمك لتكسير هذا العنصر. وفي هذه الحالة فإن تناول البيض سوف يعرضك للانتفاخ وآلام المعدة والصداع والتوتر.