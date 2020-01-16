كيف تتعامل بنجاح مع شريك الحياة النرجسي؟

شيماء عبدالله

التعامل مع شخص نرجسي، هو من أصعب ما قد يمر به الإنسان في حياته، وأن ترتبط معه بعلاقة لا تستطيع الخروج منها بسهولة، فهذا يعني أنك أمام شخص لا يبالي بالآخرين، ولا يعترف بمشاعرهم، أو ظروفهم، وكل ما يهمه هو مصلحته فقط، ومشاعره الخاصة.

كما أنه لن يعرف أبدا أنك تعاني، إلا إذا بدأ هو في المعاناة، هذا الشخص هو ما جسدته أسطورة الشاب الإغريقي نرسيوس، الذي وقع في حب نفسه عندما نظر في البحيرة، فلم يعد مباليا بالآخرين.

شريك حياة نرجسي

الزواج من شريك حياة نرجسي أمر صعب للغاية، لأن النرجسي غالبا لا يرى سوى نفسه، ولا يتعامل مع شريكه على أنه شخص آخر منفصل، لكنه يتعامل معه من خلال نظرته ورغباته ومشاعره وتقلباته هو، فهو يركز على نفسه فقط، دون النظر إلى الشخص الآخر.

وهنا لا يمكن إسقاط المثال على الرجل فقط، لكن أحيانا كثيرة ما يصبح الطرف النرجسي في العلاقة هو المرأة.

ويعد استمرار الحياة مع شخص نرجسي، أمرا صعبا، لكن بعض العلاقات لا يمكن قطعها، لذا إليك الدليل للتعامل مع الشخص النرجسي كما يصفه الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، في كتابه "علاقات خطرة"، والذي صنف فيه العلاقة مع نرجسي من أخطر العلاقات، لكنه مع ذلك وضع عددا من الخطوات التي من شأنها الحفاظ بقدر ما على توازنك النفسي:

1- عليك أن تعترف لذاتك أنك موجود وجيد ورائع وتستحق الكثير من المحبة والاهتمام، هذه هي الخطوة الأولى في دليل التعامل مع الشريك النرجسي، لأن من دونها سيتمكن شريكك من تحطيم دفاعاتك ويدفعك للاكتئاب والعزلة وانعدام ثقتك بذاتك.

2- إذا كنت تريد الحفاظ على العلاقة، فلا بد أن يكون لديك خط دفاعي صحيح، يضمن لك أن تشعر بقيمة ذاتك، بحيث تضمن ألا تفقد احترامك لذاتك.

3- ضع للأمر حدودا، وأخبر شريكك بما لا تتقبله في العلاقة، وأن عاقبة كسره لحدودك ستكون وخيمة.

4- الشخص النرجسي دوما يهتم بصورته الخارجية، اجعله دوما يشعر بأنه مهدد بأن صورته ستهتز إذا لم يستجب لك.

5- تغيير الشخصية النرجسية أمر في غاية الصعوبة، وربما يكون مستحيلا، لذا لا تعتمد على ذلك، ولا تفكر كثيرا في هذا الأمر.

6- لا تخجل من الاعتراف لنفسك بتغير مشاعرك تجاهه، وإذا كان وضعت في موقف مكاشفة مع شريكك، فلا تخش من الاعتراف له بهذا التغيير، دون القلق من أن يتسبب ذلك في ضرر لمشاعره.

7- الآخرون لن يتفهموا مشاكلك، ففي الغالب ليست هناك مشاكل واضحة، وأذى ملموس، كما يعتقد معظم الأهل والمعارف عن أشكال الأذى، فما تشعر به من تقليل وتهوين وازدراء، لن يشعر به الآخرون، فلا تعتمد على أحد.

8- التمكين، هو الآلية الأولى للمواجهة إذا أردت أن تتخذ موقفا ضد النرجسي، فعليك البحث في هدوء وصمت عن أسباب لتمكينك من البدء في حياة جديدة بعيدة عنه -إذا تعذر التوافق- وإذا وصلت لذلك، فأنت قد ملكت زمام أمرك.

9- لا تترك له فرصة للإيذاء، فبعض النرجسيين لديهم ميل للإيذاء البدني، ولا تتردد في قطع العلاقة إذا وصلت لهذا الطريق ونفدت محاولات الإصلاح.