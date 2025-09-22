التعرض المبكر لمواد كيميائية بالبلاستيك يعرّض الأطفال لمخاطر صحية بالغة

كشف تحليل لمئات الدراسات الحديثة -نشر اليوم الاثنين في مجلة "ذا لانسيت لصحة الطفل والمراهقين "- أن التعرض المبكر لمواد كيميائية موجودة في البلاستيك يمكن أن يشكل مخاطر صحية بالغة على الأطفال تستمر لفترة ما بعد مرحلة البلوغ .

وركزت المراجعة، التي وجدت أن الأطفال يواجهون خطرا بالغا من البلاستيك الموجود في البيئة، على 3 فئات من تلك المواد في البلاستيك وهي: الفثالات التي تجعل البلاستيك مرنا، والبيسفينولات التي توفر القوة، والبولي فلورو ألكايل الذي يجعل المواد مقاومة للحرارة وطاردة للماء.

وتوجد هذه المواد الكيميائية في منتجات الاستخدام اليومي مثل مواد تغليف الطعام، ومستحضرات التجميل، حسبما أفاد المؤلف الرئيسي ليوناردو تراساندي أستاذ طب الأطفال بكلية الطب "إن واي يو غروسمان" في نيويورك.

وعلى سبيل المثال، فإن تسخين البلاستيك في الميكرويف يمكن أن يطلق مايكروبلاستيكات وجسيمات نانوية، يمكن أن يتم ابتلاعها بعد ذلك.