ما الطريقة الصحيحة لاستخدام قطرة العين؟
شدد الصيدلاني الألماني إنجو مولر على ضرورة استخدام قطرات العين بشكل صحيح كي تؤتي مفعولها المرجو، وأوضح أنه ينبغي في البداية غسل اليدين جيدا قبل وضع قطرات العين، وذلك للحيلولة دون وصول الجراثيم إلى العين، كما يتعين على أي شخص يرتدي العدسات اللاصقة خلعها قبل وضع القطرات.
ووفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، يجب أن يكون أي دواء يُستخدم في العين معقما لتقليل خطر العدوى، لأن الأدوية التي يتم وضعها بالعين تتجاوز بعض دفاعات الجسم الطبيعية.
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وتلعب المواد الحافظة دورا حاسما في منع التلوث الميكروبي، وضمان سلامة العديد من منتجات قطرات العين، خاصة منتجات قطرات العين في العبوات التي يتم استخدامها بشكل متعدد، وتتوفر قطرات العين بوصفة طبية أو تباع كمنتجات بدون وصفة طبية.
قبل وضع القطرة
- اغسل يديك بالماء والصابون قبل استخدام قطرات العين.
- ولا تلمس طرف زجاجة قطرات العين بيديك أو عينيك أو ملابسك أو أي سطح آخر لتجنب التلوث.
الوضعية الصحيحة
أوضح مولر الوضعية الصحيحة لوضع قطرات العين، فقال ينبغي إمالة الرأس للخلف قليلا، وسحب الجفن السفلي بلطف إلى الأسفل، مع النظر إلى الأعلى. وينبغي محاذاة الزجاجة بشكل صحيح، حيث ينبغي حملها عموديا للتأكد من خروج حجم القطرة الصحيح، وبالتالي الكمية المطلوبة من المادة الفعالة، ثم يتم البدء بوضع القطرة على بياض العين، مع مراعاة عدم ملامسة الزجاجة للعين. وبعد وضع القطرات، ينبغي إغماض العين لمدة 30 ثانية تقريبا، حيث يسمح ذلك للقطرة بالانتشار داخل العين بشكل جيد، وللملتحمة بامتصاصها.
نصائح مهمة
يشير موقع الأكاديمية الأميركية لطب العيون إلى بعض الأمور المهمة فيما يتعلق بقطرات العيون واستخدامها، والتي تشمل:
- لا تضع أي شيء غير مخصص للعيون في عينيك.
- تجنب وضع قطرات العين مع القطرات الأخرى، حيث يمكن أن تبدو قطرات الأذن والأدوية الأخرى مثل زجاجات قطرات العين.
- لا تقم بتخزين قطرات العين مع أي زجاجات قطرات أخرى (مثل قطرات الأذن، أو الغراء الفائق "سوبر جلو").
- احتفظ بقطرات العين وقطرات الأذن في علبها الأصلية، فغالبا ما توجد صور للأذن أو العين على العلب، ولكن ليس على الزجاجات.
- تخلّص من أي قطرات عين متبقية بمجرد الانتهاء من استخدامها.
- بعض قطرات العين يجب التخلص منها بعد عدد محدد من الأيام من فتحها، سواء كانت للاستخدام مرة واحدة أو متعددة الاستخدامات، حيث يجب أن تكون إرشادات الاستخدام واضحة مع تحديد تواريخ انتهاء الصلاحية قبل وبعد فتح الزجاجة.
- إذا كنت غير متأكد من المدة التي يمكنك استخدام القطرات فيها، اسأل طبيب العيون أو الصيدلاني.
- يجب تخزين قطرات العين وفقا للإرشادات الموجودة على الزجاجة أو النشرة الداخلية، فبعض القطرات يتم تخزينها في درجة حرارة الغرفة، بينما تحتاج القطرات الأخرى إلى التبريد. وقد تختلف هذه التعليمات بمجرد فتح الزجاجة، كما أنه إذا لم يتم تخزين القطرات بشكل صحيح حتى لو كان ذلك لفترة قصيرة من الوقت، فقد تفقد صلاحيتها للاستخدام بعد ذلك، وتحتوي النشرة الداخلية على جميع التعليمات.
- توقف عن استخدام قطرات العين إذا واجهت أي مشكلة أثناء استخدام المنتجات، مثل إفرازات من العين أو ألم أو تغيرات في الرؤية أو عدم الراحة.
- إذا واجهت أي آثار جانبية غير متوقعة أثناء استخدام قطرات العين، تحدث إلى طبيبك.