مظهر الندبة يزعجك؟ إليك الحل
غالبا ما تمثل الندبات عبئا نفسيا كبيرا، لا سيما إذا كانت كبيرة الحجم أو في مكان بارز كالوجه أو اليد. فكيف يمكن التعامل مع هذه الندبات؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضح اختصاصي العلاج الطبيعي الألماني نيلس برينغلاند أنه إذا كانت الندبة تمثل مشكلة تجميلية بحتة، فيمكن اللجوء إلى الحلول التجميلية البسيطة مثل تعديل لون البشرة باستخدام المكياج المموه أو الوشم.
وأضاف برينغلاند أن الندبة قد تمثل مشكلة صحية أيضا، إذ قد تكون مصحوبة باضطرابات وظيفية، تحدث على سبيل المثال إذا كانت الندبة مشدودة وتقيد الحركة.
وفي هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى التصحيح الجراحي، إذ يمكن تصحيح الندبات على سبيل المثال عن طريق استئصالها وإغلاقها بخيط جراحي أدق.
ويمكن أيضا اللجوء إلى العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي، الذي يعمد إلى تعليم المصاب إستراتيجيات للتأقلم من أجل تقبل الندبة والتعايش معها.