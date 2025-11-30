مظهر الندبة يزعجك؟ إليك الحل

غالبا ما تمثل الندبات عبئا نفسيا ‫كبيرا، لا سيما إذا كانت كبيرة الحجم أو في مكان بارز كالوجه أو اليد. ‫فكيف يمكن التعامل مع هذه الندبات؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضح اختصاصي العلاج الطبيعي الألماني نيلس ‫برينغلاند أنه إذا كانت الندبة تمثل مشكلة تجميلية بحتة، فيمكن اللجوء ‫إلى الحلول التجميلية البسيطة مثل تعديل لون البشرة باستخدام المكياج ‫المموه أو الوشم.

‫وأضاف برينغلاند أن الندبة قد تمثل مشكلة صحية أيضا، إذ قد تكون ‫مصحوبة باضطرابات وظيفية، تحدث على سبيل المثال إذا كانت الندبة ‫مشدودة وتقيد الحركة.

‫وفي هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى التصحيح الجراحي، إذ يمكن تصحيح ‫الندبات على سبيل المثال عن طريق استئصالها وإغلاقها بخيط جراحي أدق.

‫ويمكن أيضا اللجوء إلى العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي، الذي ‫يعمد إلى تعليم المصاب إستراتيجيات للتأقلم من أجل تقبل الندبة والتعايش ‫معها.