الأردن يعلن تسجيل حالة إصابة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الاثنين، ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل حالة إصابة بجدري القرود لشخص غير أردني مقيم في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الشخص المصاب هو ذكر يبلغ من العمر (33 سنة)، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا في العزل بمستشفى البشير، وتم تشخيصه بواسطة فحص "بي سي آر" في مختبرات وزارة الصحة، وحالته الصحية مستقرة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست الحالة الأولى التي يتعامل معها الأردن، فقد تم تسجيل حالة في الثامن من سبتمبر/أيلول 2022 وتم اتباع الإجراءات الروتينية في مثل هذه الحالات، والتي كانت كفيلة بالوقاية من انتشار العدوى وشفاء المريض دون أي مضاعفات.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في الشهر الماضي حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمي، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض جدري القرود الفيروسي.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد صرح في ذات الشهر ذاته بأنه تم تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدري القرود في أفريقيا هذا العام.

وأدى تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وفاة 548 شخصا منذ بداية العام.

وتم مؤخرا رصد سلالة "إم بوكس" لأول مرة في أوغندا ورواندا وبوروندي وكينيا.

وتظهر أعراض جدري القرود على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.