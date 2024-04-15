الباراسيتامول.. خافض الحرارة والألم وأمير صيدلية المنزل

عمّان- لا تكاد تخلو صيدلية منزلية من الباراسيتامول، فكثير منا يستخدمونه لعلاج حالات مختلفة من الصداع وآلام الأسنان والمفاصل والظهر وغير ذلك. ربما لا نعرفه بهذا الاسم بعد شيوعه بأسماء تجارية عديدة، ولا نعرف ما قد يتسبب به من آثار جانبية، خصوصا عند تجاوز الكميات المسموح بها في اليوم الواحد، أو تداخله مع أدوية أخرى؛ لكننا بالتأكيد نستخدمه على نطاق واسع لتسكين الآلام.

تم اكتشاف الباراسيتامول في القرن الـ19، لكنه لم يشتهر كمسكن للآلام حتى منتصف القرن الـ20، وهو يُعدّ من الأدوية الآمنة نسبيا عند استخدامه وفقا للتوصيات الصحية، لذلك فإنه يُصرف دون وصفة طبية، ويباع في البقالات والمراكز التجارية فضلا عن الصيدليات.

ما الباراسيتامول؟

الباراسيتامول -واسمه العلمي الأسيتامينوفين- من الأدوية المسكنة للآلام وغير المخدرة، كما أنه خافض للحرارة أيضا، وهو من الأدوية التي يسمح بصرفها دون وصفة طبية.

ويوجد الباراسيتامول في الصيدليات بالعديد من الأشكال، مثل الحبوب والشراب والتحاميل والحبوب الفوارة والحقن، كما أنه يُعرَف بالعديد من العلامات والأسماء التجارية مثل: الريفانين والبانادول والباندا.

وفي حديثها للجزيرة نت، أوضحت مديرة الصيدلة والصيدلة السريرية السابقة في وزارة الصحة الأردنية، الدكتورة زينا الهلسة، أن العديد من الأدوية تحتوي على تركيزات متفاوتة من الباراسيتامول، مضافة إلى مكونات أخرى فعالة، مثل الأدوية المستخدمة في علاج البرد والإنفلونزا، أو بعض أنواع مسكنات الألم ومرخيات العضلات.

وبيّنت أن الباراسيتامول يستخدم لعلاج الآلام الخفيفة إلى المتوسطة، مثل الصداع، وآلام الحيض، والأسنان، والظهر، وهشاشة العظام، والزكام، كما أنه يستخدم لخفص الحرارة.

الأشكال الصيدلية

وبيّنت الدكتورة زينا أن الجرعة المعتادة للبالغين هي قرص أو قرصان، أي 500 ملغم في المرة الواحدة، وتتكرر 4 مرات خلال 24 ساعة، وبحد أقصى 8 أقراص يوميا، وأي جرعة مختلفة عن ذلك يجب أن تكون بحسب تعليمات الطبيب.

أما الأطفال، فالجرعة المعتادة لهم من الباراسيتامول هي 10-15 ملغم لكل كيلوغرام من الوزن، بمعنى آخر: إذا كان وزن الطفل 20 كلغ، فيجب أن يتناول 10-15 × 20، أي 200-300 ملغم، ويمكن تناول هذه الجرعة مرة واحدة كل 4 إلى 6 ساعات، وحتى 4 مرات خلال 24 ساعة إذا لزم الأمر.

وأشارت الدكتورة إلى أن الباراسيتامول يعتبر من الأدوية الآمنة أثناء فترة الحمل والرضاعة، لكن بالجرعات الموصى بها، ويفضل أن تكون أقل جرعة ممكنة، ولمدة بسيطة جدا، ويفضل استشارة الطبيب لذلك.

الآثار الجانبية

ونبّهت الدكتورة الهلسة إلى أن أيَّ دواء غالبا ما يحتمل أن يرافقه بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، ومن الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للباراسيتامول: النعاس الخفيف، والتعب، والطفح الجلدي، والحكة.

وأضافت أن الناس يتفاعلون بشكل مختلف مع الأدوية، فبعضهم قد تظهر عليه الآثار بشكل أكثر حدة، لذا فإن من المهم توخي الحذر دائما عند استخدام أي دواء، بالإضافة للتحدث إلى الطبيب بشأن استخدامه مدة طويلة، فالاستخدام الطويل الأمد للباراسيتامول يمكن أن يسبب ما يأتي:

التعب.

ضيق النفس.

فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء).

تلف الكبد والكلى.

أمراض القلب والسكتة الدماغية، إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

الجرعة الزائدة

وبشأن الجرعة الزائدة من الباراسيتامول، ذكرت الدكتورة زينا أن من أهم أعراضها:

آلام البطن والغثيان والقيء.

مشاكل الكبد.

التشنجات.

الغيبوبة التي قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان.

وبيّنت أن هذه الأعراض عادة ما تظهر بعد 24 ساعة من تناول الجرعة الزائدة. لذلك، ينبغي عند الشعور بها مراجعة قسم الطوارئ في أسرع وقت ممكن.

الحذر من الباراسيتامول

وأكدت الدكتورة زينا الهلسة على ضرورة توخي بعض المرضى الحذر عند استخدام الباراسيتامول، مثل الذين يعانون من تخثر الدم، والذين يستخدمون الأدوية المميعة، كذلك المرضى الذين يتناولون أدوية الصرع، أو أدوية مضادة لمرض السل.

ونبّهت إلى أن بعض المرضى لا يُنصَحون باستخدام الباراسيتامول إلا بعد استشارة الطبيب، وخصوصا: