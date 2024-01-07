هل الصدفية معدية؟

قالت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض ‫الجلدية بألمانيا إن الصدفية هي مرض جلدي التهابي مزمن وغير مُعد، موضحة ‫أن سبب الإصابة يكمن في استجابة مناعية ذاتية ترتبط بالعوامل الوراثية.

‫وأضافت الرابطة أن بعض العوامل تحفز حدوث نوبات الإصابة بالصدفية مثل ‫التوتر النفسي والعدوى والتغيرات الهرمونية والتدخين.

‫وتتمثل أعراض الصدفية في مناطق جلدية محددة بها احمرار وقشور فضية ‫اللون، بالإضافة إلى حكة شديدة.

‫وأشارت الرابطة إلى أن مرض الصدفية لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن علاجه ‫جيدا بواسطة المراهم والكريمات المضادة للالتهابات، والتي تحتوي على ‫اليوريا وحمض الساليسيليك، إلى جانب تجنب العوامل المحفزة.