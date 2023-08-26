البشرة الدهنية.. الأسباب والعلاج

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن البشرة الدهنية ‫تعد فريسة سهلة للشوائب، التي تُفسد جمال البشرة، إذ تتسبب الإفرازات ‫الدهنية في انسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور البثور والرؤوس السوداء.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البشرة الدهنية لها أسباب عدة ‫تتمثل في العامل الوراثي والتأثيرات البيئية، مثل الطقس الرطب والحار ‫والطقس البارد والرطوبة المنخفضة.

‫وتشمل الأسباب أيضا التغيرات الهرمونية كما هي الحال في أثناء البلوغ ‫والحيض والحمل وانقطاع الطمث، إلى جانب العناية الخاطئة بالبشرة واتباع نظام ‫غذائي غير صحي بتناول الأغذية المحتوية على نسبة عالية من السكر ‫والدهون، بالإضافة إلى التدخين والتوتر النفسي.





علاج البشرة الدهنية

‫ولمواجهة البشرة الدهنية، أوصت "فرويندين" بتنظيف البشرة جيدا صباحا ‫ومساء مع استخدام كريمات عناية تخلو من الزيوت والبولي إيثيلين غلايكول ‫والزيوت المعدنية والسيليكون والبارابين.

‫ومن المهم أيضا أن تحتوي كريمات العناية على مواد فعالة تعمل على ضبط ‫الإفرازات الدهنية مثل حمض الساليسيليك، الذي يمتاز بتأثير مثبط ‫للالتهابات.

وينبغي أيضا استخدام مستحضرات تجميل لا تتسبب في ‫انسداد المسام وظهور البثور.

‫وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي اتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية الصحية ‫والمتوازنة والإقلال من الأغذية المحتوية على نسبة عالية من السكر ‫والدهون، فضلا عن الإقلاع عن التدخين.