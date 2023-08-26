البشرة الدهنية.. الأسباب والعلاج
أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن البشرة الدهنية تعد فريسة سهلة للشوائب، التي تُفسد جمال البشرة، إذ تتسبب الإفرازات الدهنية في انسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور البثور والرؤوس السوداء.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البشرة الدهنية لها أسباب عدة تتمثل في العامل الوراثي والتأثيرات البيئية، مثل الطقس الرطب والحار والطقس البارد والرطوبة المنخفضة.
وتشمل الأسباب أيضا التغيرات الهرمونية كما هي الحال في أثناء البلوغ والحيض والحمل وانقطاع الطمث، إلى جانب العناية الخاطئة بالبشرة واتباع نظام غذائي غير صحي بتناول الأغذية المحتوية على نسبة عالية من السكر والدهون، بالإضافة إلى التدخين والتوتر النفسي.
علاج البشرة الدهنية
ولمواجهة البشرة الدهنية، أوصت "فرويندين" بتنظيف البشرة جيدا صباحا ومساء مع استخدام كريمات عناية تخلو من الزيوت والبولي إيثيلين غلايكول والزيوت المعدنية والسيليكون والبارابين.
ومن المهم أيضا أن تحتوي كريمات العناية على مواد فعالة تعمل على ضبط الإفرازات الدهنية مثل حمض الساليسيليك، الذي يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات.
وينبغي أيضا استخدام مستحضرات تجميل لا تتسبب في انسداد المسام وظهور البثور.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي اتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمتوازنة والإقلال من الأغذية المحتوية على نسبة عالية من السكر والدهون، فضلا عن الإقلاع عن التدخين.