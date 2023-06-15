الدوالي الوريدية.. عوامل الخطر والأعراض
قالت الجمعية الألمانية لعلم الأوردة إن الدوالي الوريدية أوعية دموية متسعة، تنشأ بسبب فشل أو تلف مجموعة من صمامات صغيرة موحدة الاتجاه في الأوردة، وهذه الصمامات تمنع الدم من الرجوع إلى القدمين بتأثير الجاذبية الأرضية.
وأوضحت أن الدوالي الوريدية غالبا ما تظهر بالساقين وتكون ذات لون أزرق أو أرجواني داكن، كما أنها تكون مصحوبة بأعراض مثل تثاقل الأقدام وتورم الساقين والكاحلين وتقلصات باطن الساق ليلا والشعور بحكة وشد في جلد الساق.
عوامل الخطر
وتتمثل عوامل الخطورة المؤدية إلى الدوالي الوريدية في:
- التقدم في العمر
- البدانة
- الحمل
- الجلوس أو الوقوف طويلا
- قلة الحركة
- المتاعب الصحية التي تتسبب في ارتفاع ضغط الأوعية مثل السعال المزمن والإمساك المزمن
- العوامل الوراثية
- النساء أكثر عُرضة للإصابة بالدوالي الوريدية.
ممارسة الرياضة
ويمكن مواجهة الدوالي الوريدية من خلال المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية والرياضات التي تنشط العضلات بالساق مثل المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.
كما ينبغي العمل على التمتع بوزن جسم طبيعي، واتباع نظام غذائي صحي متوازن يقوم على الخضراوات والفواكه، مع الحرص على شرب السوائل على نحو كاف، أي بمعدل 1.5 إلى 2 لتر يوميا، بالإضافة إلى تجنب الجلوس أو الوقوف طويلا.
وينبغي أيضا ممارسة التمارين المفيدة للأوردة مثل رفع وخفض الكعب عدة مرات.
وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى ارتداء الجوارب الضاغطة تحت إشراف الطبيب، أو الجراحة.