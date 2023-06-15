‫الدوالي الوريدية.. عوامل الخطر والأعراض

قالت الجمعية الألمانية لعلم الأوردة ‫إن الدوالي الوريدية أوعية دموية متسعة، تنشأ بسبب ‫فشل أو تلف مجموعة من صمامات صغيرة موحدة الاتجاه في الأوردة، وهذه ‫الصمامات تمنع الدم من الرجوع إلى القدمين بتأثير الجاذبية الأرضية.

‫وأوضحت أن الدوالي الوريدية غالبا ما تظهر بالساقين وتكون ذات ‫لون أزرق أو أرجواني داكن، كما أنها تكون مصحوبة بأعراض مثل تثاقل ‫الأقدام وتورم الساقين والكاحلين وتقلصات باطن الساق ليلا والشعور بحكة ‫وشد في جلد الساق.

عوامل الخطر

‫وتتمثل عوامل الخطورة المؤدية إلى الدوالي الوريدية في:

التقدم في العمر

البدانة

الحمل

الجلوس أو الوقوف طويلا

قلة الحركة

المتاعب الصحية ‫التي تتسبب في ارتفاع ضغط الأوعية مثل السعال المزمن والإمساك المزمن

العوامل الوراثية

النساء أكثر عُرضة للإصابة ‫بالدوالي الوريدية.

‫ممارسة الرياضة

‫ويمكن مواجهة الدوالي الوريدية من خلال المواظبة على ممارسة الأنشطة ‫الحركية والرياضات التي تنشط العضلات بالساق مثل المشي والركض ‫وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.

‫كما ينبغي العمل على التمتع بوزن جسم طبيعي، واتباع نظام غذائي صحي ‫متوازن يقوم على الخضراوات والفواكه، مع الحرص على شرب السوائل على نحو ‫كاف، أي بمعدل 1.5 إلى 2 لتر يوميا، بالإضافة إلى تجنب الجلوس أو الوقوف ‫طويلا.

‫وينبغي أيضا ممارسة التمارين المفيدة للأوردة مثل رفع وخفض الكعب عدة ‫مرات.

‫وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى ارتداء الجوارب الضاغطة تحت إشراف ‫الطبيب، أو الجراحة.