طب وصحة

‫ما أسباب اضطرابات التذوق؟

21/3/2023

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز ‫الهضمي إن اضطرابات التذوق لها أسباب عدة، فما هي وكيف يمكن علاجها؟

وأوضحت الجمعية أن أسباب اضطرابات التذوق تشمل:

  • إهمال صحة ونظافة الفم.
  • العدوى ‫مثل نزلة البرد والإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية وفيروس "كوفيد-19".
  • عدوى الغشاء المخاطي للفم بالبكتيريا أو الفطريات.
  • نقص المغذيات مثل ‫نقص فيتامين "بي12" (B12) ونقص الحديد ونقص الزنك.
  • وجود تلف في الخلايا العصبية.
  • داء السكري.
  • قصور ‫الغدة الدرقية.
  • أمراض الكبد.
  • أمراض الكلى.
  • التهاب الدماغ.
  • أورام الدماغ.
  • الأمراض المصاحبة لموت خلايا الدماغ (الأمراض التنكسية العصبية) مثل ‫مرض ألزهايمر.
  • الصرع.
  • التصلب المتعدد.
  • أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ‫ومثبطات الخلايا (أدوية العلاج الكيميائي).
  • ‫آثار العمليات الجراحية ‫مثل جراحة الأذن أو استئصال اللوزتين أو العلاج الإشعاعي في منطقة الرأس ‫والرقبة على سبيل المثال سرطان الحلق.
  • المشاكل النفسية مثل ‫الاكتئاب.

كيف يؤثر كورونا على حاسة الشم والذوق؟ الشم التذوق كورونا كوفيد-19 إنفوغراف

‫وشددت الجمعية الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب المخاطر المترتبة على ‫اضطرابات التذوق والمتمثلة في فقدان الوزن والاكتئاب، ومن ثم تدهور جودة ‫الحياة بسبب العجز عن الاستمتاع بمذاق الطعام.

‫ويتحدد العلاج بناء على السبب، الذي يتم اكتشافه من خلال فحوصات التذوق ‫واختبارات الدم، والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين ‫المغناطيسي أو أحدهما، وكذلك فحص الأنسجة الدقيقة لعينات الأنسجة من اللسان والغشاء ‫المخاطي للفم.

‫وإلى جانب العلاج، ينبغي أيضا الاهتمام بنظافة وصحة الفم والأسنان ‫والابتعاد عن النيكوتين، مع مضغ العلكة لتحفيز إنتاج اللعاب.

المصدر : الألمانية