‫ما أسباب اضطرابات التذوق؟

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز ‫الهضمي إن اضطرابات التذوق لها أسباب عدة، فما هي وكيف يمكن علاجها؟

وأوضحت الجمعية أن أسباب اضطرابات التذوق تشمل:

إهمال صحة ونظافة الفم.

العدوى ‫مثل نزلة البرد والإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية وفيروس "كوفيد-19".

عدوى الغشاء المخاطي للفم بالبكتيريا أو الفطريات.

نقص المغذيات مثل ‫نقص فيتامين "بي12" (B12) ونقص الحديد ونقص الزنك.

وجود تلف في الخلايا العصبية.

داء السكري.

قصور ‫الغدة الدرقية.

أمراض الكبد.

أمراض الكلى.

التهاب الدماغ.

أورام الدماغ.

الأمراض المصاحبة لموت خلايا الدماغ (الأمراض التنكسية العصبية) مثل ‫مرض ألزهايمر.

الصرع.

التصلب المتعدد.

أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ‫ومثبطات الخلايا (أدوية العلاج الكيميائي).

‫آثار العمليات الجراحية ‫مثل جراحة الأذن أو استئصال اللوزتين أو العلاج الإشعاعي في منطقة الرأس ‫والرقبة على سبيل المثال سرطان الحلق.

المشاكل النفسية مثل ‫الاكتئاب.

‫وشددت الجمعية الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب المخاطر المترتبة على ‫اضطرابات التذوق والمتمثلة في فقدان الوزن والاكتئاب، ومن ثم تدهور جودة ‫الحياة بسبب العجز عن الاستمتاع بمذاق الطعام.

‫ويتحدد العلاج بناء على السبب، الذي يتم اكتشافه من خلال فحوصات التذوق ‫واختبارات الدم، والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين ‫المغناطيسي أو أحدهما، وكذلك فحص الأنسجة الدقيقة لعينات الأنسجة من اللسان والغشاء ‫المخاطي للفم.

‫وإلى جانب العلاج، ينبغي أيضا الاهتمام بنظافة وصحة الفم والأسنان ‫والابتعاد عن النيكوتين، مع مضغ العلكة لتحفيز إنتاج اللعاب.