‫آلام العضلات قد تنذر بهذه الأمراض

قالت عيادة العظام "جوندلفينجين" ‫الألمانية إن آلام العضلات غالبا ما ترجع إلى مجموعة من الأسباب، فما هي؟

وربطت العيادة بين ظهور آلام على مستوى العضلات بمخاطر الإصابة بمجموعة من الأمراض التي تتطلب متابعة واستشارة طبية.

وتشمل أسباب آلام العضلات:

فرط التحميل على العضلات ‫أثناء ممارسة الرياضة.

اتخاذ وضعيات جسدية خاطئة.

‫الإصابات الناتجة عن ممارسة الرياضة أو الحوادث.

‫أما على صعيد الأمراض، فأضافت عيادة العظام أن آلام العضلات قد تنذر بالإصابة بحالات مثل:

‫الروماتيزم.

"التصلب المتعدد" (MS) الناجم عن مهاجمة جهاز المناعة ‫للدماغ والنخاع الشوكي.

الباركنسون المعروف أيضا باسم الشلل الرعاش، ‫والذي يحدث بسبب موت خلايا عصبية معينة في الدماغ.

الفيبروميالغيا، ‫والذي يحدث بسبب اضطراب معالجة الألم في الدماغ.

‫وشددت عيادة العظام الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار ‫آلام العضلات لمدة تزيد على أسبوعين.