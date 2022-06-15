آلام الجانب الأيسر من البطن تشير إلى مشاكل بالمعدة والقلب والرئتين والبنكرياس والطحال
قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن آلام الجانب الأيسر من البطن لها أسباب عدة، ويمكن تشخيصها بناء على موضع الآلام الدقيق والأعراض الأخرى المصاحبة لها.
وأوضح المركز أن الآلام في الجزء العلوي الأيسر من البطن تشير إلى مشاكل في المعدة والقلب والرئتين والبنكرياس والطحال، كما تشير الآلام في الجزء العلوي الأوسط من البطن إلى مشاكل في الطحال والكليتين والحالب والأمعاء الغليظة.
أما الآلام في الجزء العلوي السفلي من البطن فتشير إلى مشاكل في الكلى والحالب والأمعاء الغليظة.
آلام شديدة
وبشكل عام، ينبغي استشارة الطبيب إذا كانت الآلام شديدة أو في حال استمرارها مدة طويلة، لا سيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى والدوار والغثيان والقيء والانتفاخ والإسهال أو الإمساك وحرقة المعدة وآلام الصدر وضيق التنفس ونوبات التعرق وآلام أثناء التبول.
وأشار المركز إلى أن قائمة الأمراض المحتملة بناء على هذه الأعراض المتنوعة تشمل التهاب الغشاء المخاطي في المعدة وأمراض الأمعاء المزمنة (التهاب القولون التقرحي وداء كرون) وعدم تحمل الطعام (الفركتوز واللاكتوز والجلوتين)، والتهاب البنكرياس، وحصوات الكلى والمسالك البولية، والالتهاب الرئوي، والأزمة القلبية.