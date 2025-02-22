بالصور.. تفاصيل عملية التبادل السابعة

في مشهد مهيب، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إنجاز عملية تبادل الأسرى السابعة في غزة، حيث تم تسليم 6 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي.

ويعكس هذا الإنجاز التزام حماس بالاتفاقيات المبرمة، في حين يواصل الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي لحظة مؤثرة تعكس عمق الإنسانية حتى في أوقات الصراع، قام أحد الأسرى الإسرائيليين بتقبيل رأس مقاتل من كتائب القسام.

وكانت حماس قد أكدت أن تعاملها مع الأسرى يستند إلى تعاليم الدين الإسلامي وقيمه، في الوقت الذي يعاني فيه الأسرى الفلسطينيون من العذاب والقمع في سجون الاحتلال.