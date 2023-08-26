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بالصور|إيران

معرض بطهران لتنشيط دبلوماسية السجاد الإيراني

سجادة يدوية نسجت خيوطها آيات سورة الرحمن (الأناضول)
26/8/2023-|آخر تحديث: 26/8/202312:43 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

على مساحة 50 ألف متر مربع وفي 4 قاعات عرض، يواصل معرض السجاد اليدوي الإيراني في نسخته الـ30 استقبال الزوار حتى 30 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة أكثر من 450 شركة.

ويضم المعرض المقام في مركز طهران الدولي للمعارض، أنواعا متعددة من السجاد المنسوج يدويا، من مناطق مختلفة في إيران بأحجام وألوان مختلفة، إلى جانب الأعمال المنسوجة يدويًا للفنانين الإيرانيين.

ويشمل المعرض أيضا عشرات اللقاءات المتخصصة والورش التعليمية، ومكانا للرسم وآخر لنسج السجاد للأطفال، وعروضا لفرق موسيقية محلية.

ويهدف المعرض إلى تعزيز صادراتِ السجاد اليدوي الإيراني الذي تأثر بالعقوبات، ويأمل المنتجون والعارضون والمعنيون بهذا القطاع في دعم الدولة لتعزيز "دبلوماسية السجاد" وفتح أسواق جديدة لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا.

كما يأمل القائمون على المعرض في زيادة الإنتاج والصادرات والمبيعات المحلية، والتخطيط لحل المشاكل والعقبات ونقاط الضعف القائمة في هذه الصناعة، وخلق منصات مناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال، وتعريف المشاركين بالمنتجات والابتكارات والقدرات الإيرانية، وتهيئة بيئة تنافسية صحية بين المنتجين المحليين لتحسين جودة الإنتاج.

سجادة يدوية عملاقة في واجهة المعرض المقام بمركز طهران الدولي للمعارض في العاصمة الإيرانية (الأناضول)
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السجادات المعروضة تتحدث عن صبر ودقة وإتقان وخيال ناسجيها الذين توارثوا هذه المهارة جيلا عن جيل (الأوروبية)
معرض السجاد اليدوي الإيراني يعد من أكبر المعارض في هذا المجال بالعالم (الأوروبية)
المعرض يقدم للزوار نماذج للسجاد الإيراني القديم والمعاصر (الأناضول)
المعرض يضم أنواعا متعددة الأحجام والألوان للسجاجيد المنسوجة يدويًا في 4 قاعات عرض (الأناضول)
تأثر تصدير السجاد الإيراني بالعقوبات المفروضة على إيران، إذ كان السجادة اليدوية المنتجة محليا تحل ثانيا بعد النفط في الصادرات الإيرانية (الأناضول)
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المعرض يستهدف إيجاد أسواق تصدير جديدة في مختلف دول العالم وخاصة أميركا والدول الأوروبية (الأناضول)
إحدى اللوحات الفنية التي أبدعها النسّاجون تسقطب اهتمام الزوار الأجانب (الأناضول)
تتنوّع اللوحات الفنية المنسوجة يدويا بين الجمالي والأسطوري التاريخي والموروث الشعبي (الأوروبية)
تمثل السجادة اليدوية أحد معالم الهوية الإيرانية التي اشتهرت بها تاريخيا (الأوروبية)
الدول الخليجية في مقدمة مستوردي السجاد اليدوي الإيراني (الأناضول)
ورش صاحبت المعرض لتعريف الزائر بمراحل نسج السجاد اليدوي (الأناضول)
تتنوع الخيوط المستخدمة في نسج السجادة وتشمل الحرير والصوف والقطن (الأناضول)
ترجع أقدم السجادات الإيرانية المعروفة إلى عصر السلاجقة، وكان نسج السجادة شائعا بين القبائل الرحل والأسر الإيرانية (الأناضول)
استراحة عارض (الأناضول)