معرض بطهران لتنشيط دبلوماسية السجاد الإيراني

على مساحة 50 ألف متر مربع وفي 4 قاعات عرض، يواصل معرض السجاد اليدوي الإيراني في نسخته الـ30 استقبال الزوار حتى 30 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة أكثر من 450 شركة.

ويضم المعرض المقام في مركز طهران الدولي للمعارض، أنواعا متعددة من السجاد المنسوج يدويا، من مناطق مختلفة في إيران بأحجام وألوان مختلفة، إلى جانب الأعمال المنسوجة يدويًا للفنانين الإيرانيين.

ويشمل المعرض أيضا عشرات اللقاءات المتخصصة والورش التعليمية، ومكانا للرسم وآخر لنسج السجاد للأطفال، وعروضا لفرق موسيقية محلية.

ويهدف المعرض إلى تعزيز صادراتِ السجاد اليدوي الإيراني الذي تأثر بالعقوبات، ويأمل المنتجون والعارضون والمعنيون بهذا القطاع في دعم الدولة لتعزيز "دبلوماسية السجاد" وفتح أسواق جديدة لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا.

كما يأمل القائمون على المعرض في زيادة الإنتاج والصادرات والمبيعات المحلية، والتخطيط لحل المشاكل والعقبات ونقاط الضعف القائمة في هذه الصناعة، وخلق منصات مناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال، وتعريف المشاركين بالمنتجات والابتكارات والقدرات الإيرانية، وتهيئة بيئة تنافسية صحية بين المنتجين المحليين لتحسين جودة الإنتاج.