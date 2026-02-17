تنظيف الفرن بالبخار.. خيار ذكي يوفر الطاقة والجهد

يعد تنظيف الفرن بالبخار (Steam Oven Cleaning) من الأساليب الحديثة والعملية للحفاظ على نظافة الفرن دون اللجوء إلى المنظفات الكيميائية القوية. وتعتمد هذه الطريقة على تسخين كمية من الماء داخل الفرن لتوليد بخار يساعد على تفكيك الدهون وبقايا الطعام المتراكمة والمتحجرة، ما يسهل إزالتها بسرعة وبجهد أقل.

ما المقصود بتنظيف الفرن بالبخار؟

يعتمد تنظيف الفرن بالبخار على الجمع بين الرطوبة والحرارة المعتدلة لتليين الأوساخ العالقة داخل الفرن وتسهيل تنظيفها.

في الأفران الحديثة، تتوافر خاصية مدمجة تعرف عادة باسم "التنظيف بالبخار" (Steam Clean)، حيث يتم إضافة كمية محددة من الماء إلى قاع الفرن وتشغيل دورة تنظيف قصيرة.

أما في الأفران التقليدية، فيمكن تطبيق هذه الطريقة يدويا بوضع وعاء مقاوم للحرارة مملوء بالماء داخل الفرن وتسخينه لمدة معينة للحصول على التأثير نفسه.

كيف يعمل البخار على إزالة الدهون؟

عند تسخين الماء داخل الفرن، يتكون بخار ينتشر في الحيز الداخلي ويلتصق بالأسطح. يعمل هذا البخار على:

ترطيب بقايا الطعام المتصلبة.

تفكيك الروابط بين الدهون وسطح الفرن.

تقليل الحاجة إلى الفرك القاسي.

وبعد انتهاء الدورة، يمكن مسح الجدران الداخلية بسهولة باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش ناعمة.

خطوات تنظيف الفرن بالبخار يدويا

أولا يتوجب عليك إزالة الرفوف والصواني من داخل الفرن.

املأ وعاء مقاوم للحرارة بالماء (يمكن إضافة قليل من الخل الأبيض لتعزيز الفعالية).

ضع الوعاء في الفرن وسخنه إلى درجة حرارة معتدلة (حوالي 120–150 درجة مئوية) لمدة 20–30 دقيقة.

أطفئ الفرن واترك الباب مغلقا لبضع دقائق للسماح للبخار بالانتشار.

امسح الأسطح الداخلية بعد أن يبرد الفرن جزئيا.

مزايا تنظيف الفرن بالبخار

من أبرز مزايا هذه الطريقة أنها:

تقلل من استخدام المواد الكيميائية القاسية.

تستهلك طاقة أقل مقارنة بدورات التنظيف الذاتي الحراري.

تصدر روائح أقل إزعاجا.

تعد أكثر أمانا على المكونات الداخلية للفرن.

الفرق بين التنظيف بالبخار والتنظيف الذاتي الحراري

تعتمد خاصية التنظيف الذاتي الحراري (Self-Clean) على تسخين الفرن إلى درجات حرارة مرتفعة جدا، ما يؤدي إلى حرق بقايا الطعام وتحويلها إلى رماد يمكن مسحه لاحقا.

ورغم فعاليتها في التعامل مع الأوساخ المتراكمة بكثافة، فإنها تستهلك قدرا أكبر من الطاقة وقد تتسبب في انبعاث روائح قوية.

في المقابل، يعد التنظيف بالبخار خيارا مثاليا للتنظيف الدوري الخفيف إلى المتوسط، كما أنه أكثر صداقة للبيئة وأسهل في الاستخدام

متى لا يكون التنظيف بالبخار كافيا؟

إذا تراكمت الدهون لفترات طويلة أو وجدت بقع محترقة بشدة، فقد لا يكون البخار وحده كافيا، وقد يتطلب الأمر استخدام منظفات مخصصة أو تشغيل دورة تنظيف ذاتي حراري.

نصائح لنتائج أفضل: