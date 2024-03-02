لماذا يشد طفلك شعره دون مقدمات؟

يتحمس الكثير من الآباء والأمهات عندما ينمو شعر الطفل لأول مرة، فتبدأ الأمهات بشراء أربطة الشعر الملونة لصغيراتهن، ويتحمس الآباء لتفريش شعر أطفالهم الذكور بشكل يجعلهم يبدون أكبر سنًّا.

لذا قد يكون من الصادم للغاية أن يتفاجأ بعض الأهالي بطفلهم وهو يشد شعره بقسوة دون مقدمات، وهي العادة الغريبة التي قد تستمر مع الأطفال منذ الشهور الأولى وحتى بلوغ عامين تقريبًا، فما سبب شد الطفل لشعره؟ وهل يمكن أن يعني الأمر مشكلة عصبية أو نفسية؟

سلوك شد الشعر عند الأطفال

يعد شد أو نتف الشعر سلوكًا شائعًا للتهدئة الذاتية لدى العديد من الأطفال، وفي معظم الحالات يكون أمرًا مؤقتًا وغير ضار، ومع ذلك، إذا استمرت هذه العادة، فقد تؤدي إلى حالات معقدة وأكثر خطورة مع تقدم عمر طفلك.

يحدث هذا السلوك بشكل عفوي عندما يكبر الأطفال؛ إذ يتعلمون تقنيات التهدئة الذاتية للمساعدة في تهدئة أنفسهم أو الشعور بالأمان، وعلى الرغم من أن الأمر قد لا يبدو مريحًا، فإن شد الشعر هو طريقة شائعة يريح بها الأطفال أنفسهم.

ويتطور شد الشعر منذ عمر الستة أشهر تقريبًا، ويمكن أن يستمر حتى السنة الأولى، وهو أكثر شيوعًا عند الفتيات مقارنة بالأولاد.

وبشكل عام، إذا لاحظت أن طفلك بدأ في شد شعره، فقد يكون ذلك علامة على أنه يشعر بالإرهاق والتعب، ويمكن أن تكون هذه العادة دليلًا على أن طفلك يقوم بتهدئة نفسه خلال لحظات التوتر أو القلق مثل عادة مص الإبهام عند الرضّع.

وبحسب الإحصاءات العالمية، يتضح أن عادة شد الشعر أو نتفه منتشرة لدى نحو 4% من البشر، وهي غالبًا ما تبدأ خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة، وترتبط بحدث مرهق لدى 25% من المصابين بها.

الأسباب الأكثر شيوعًا

آلية التهدئة الذاتية: قد يشد الطفل شعره لتهدئة نفسه أثناء المواقف التي يجدها مرهقة أو عندما يشعر بالحاجة إلى تهدئة نفسه والشعور بالاسترخاء. على سبيل المثال: قد تلاحظين أن طفلك يشد شعره عندما يشعر بالقلق، مثل قلق ابتعادك عنه.

قد يشد الطفل شعره لتهدئة نفسه أثناء المواقف التي يجدها مرهقة أو عندما يشعر بالحاجة إلى تهدئة نفسه والشعور بالاسترخاء. على سبيل المثال: قد تلاحظين أن طفلك يشد شعره عندما يشعر بالقلق، مثل قلق ابتعادك عنه. التجربة: قد يقوم الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر بشد شعرهم كوسيلة لاستكشاف السبب والنتيجة؛ إذ قد يمتلكون فضولًا لرؤية كيف تتفاعل خصلات الشعر عند شدها وكيف يستجيب آباؤهم لهذا السلوك، وهو أمر لا يدعو للقلق.

الوعي الذاتي: عندما يصبح الأطفال واعين بأجسادهم بشكل أفضل مع تقدمهم في السن، عادةً ما يزداد وعيهم بشكل ملحوظ بين عمر 8 و12 شهرًا لحركة يديهم وقدرتهم على الجذب، ويمكن للرضيع في هذه السن استكشاف أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الأنف وأصابع القدم وحتى الشعر؛ لذا قد يشده بشكل متكرر خاصة عند النظر إلى نفسه في المرآة.

عندما يصبح الأطفال واعين بأجسادهم بشكل أفضل مع تقدمهم في السن، عادةً ما يزداد وعيهم بشكل ملحوظ بين عمر 8 و12 شهرًا لحركة يديهم وقدرتهم على الجذب، ويمكن للرضيع في هذه السن استكشاف أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الأنف وأصابع القدم وحتى الشعر؛ لذا قد يشده بشكل متكرر خاصة عند النظر إلى نفسه في المرآة. حكم العادة: يمكن للطفل أن يطور سلوك شد شعره من دون أي سبب ملحوظ، وقد يمارس بعض الأطفال هذه العادة بشكل عرضي في أماكن محددة فقط، مثل الحضانة أو عند الخروج من المنزل، وقد تكون هذه طريقة لتزويد أنفسهم بالتحفيز الذاتي لأنها تجعلهم يشعرون بالرضا والهدوء.

يمكن للطفل أن يطور سلوك شد شعره من دون أي سبب ملحوظ، وقد يمارس بعض الأطفال هذه العادة بشكل عرضي في أماكن محددة فقط، مثل الحضانة أو عند الخروج من المنزل، وقد تكون هذه طريقة لتزويد أنفسهم بالتحفيز الذاتي لأنها تجعلهم يشعرون بالرضا والهدوء. بسبب الإحباط والغضب: قد يقوم بعض الأطفال الأكبر سنًّا والصغار دون سن الخامسة بشد شعورهم بسبب الإحباط أو عند التعرض لنوبات الغضب، ومن المحتمل أن تكون مصحوبة بعلامات أخرى تدل على نوبة الغضب، مثل الصراخ والبكاء، وفي هذه الحالة قد يشد الطفل الصغير شعره أمام أحد الوالدين للتعبير عن انزعاجه.

قد يقوم بعض الأطفال الأكبر سنًّا والصغار دون سن الخامسة بشد شعورهم بسبب الإحباط أو عند التعرض لنوبات الغضب، ومن المحتمل أن تكون مصحوبة بعلامات أخرى تدل على نوبة الغضب، مثل الصراخ والبكاء، وفي هذه الحالة قد يشد الطفل الصغير شعره أمام أحد الوالدين للتعبير عن انزعاجه. اضطراب هوس نتف الشعر: قد يكون السبب الخطير الوحيد لسلوك شد الشعر عند الأطفال هو المعاناة من هوس نتف الشعر، وهو نوع من الاضطراب القهري حيث يشعر الشخص برغبة متكررة في نتف شعره للشعور بالتحسّن.

وفي هذه الحالة يكون الأمر متعلقًا بمعاناة الطفل من اضطراب عقلي يشبه اضطراب الوسواس القهري، وقد يحدث عند الأطفال الصغار أيضًا، ومن غير المعروف ما الذي يسبب هوس نتف الشعر كاضطراب عقلي، لكن العوامل الوراثية والبيئية قد تلعب دورًا.

شد الشعر والتوحد عند الأطفال

يمكن أن يكون نتف الشعر في بعض الأحيان عرضًا من أعراض التوحد، باعتبار أن التوحد ينطوي على حركات متكررة وسلوك حسي.

ومع ذلك، فإن شد الشعر فقط دون أية أعراض إضافية ليس كافيًا للإشارة إلى أن الطفل يعاني من شكل من أشكال التوحد.

كيف تجعلين الطفل يتوقف عن شد أو نتف شعره؟

بالنسبة للأطفال الصغار للغاية، من غير المرجح أن يتمكن الأبوان من تغيير السلوك، وكلما كانوا أصغر سنًّا، قلّت احتمالية إدراكهم أنهم يفعلون ذلك على الإطلاق، بل من المرجح أن يؤدي إخبارهم بالتوقف عن الأمر إلى إرباكهم عوضًا عن إيقافهم.

ولكن إذا كان الطفل يشد شعره بصورة مبالغ فيها وكنتِ تفضلين أن يتوقف عن ذلك، فإن أفضل طريقة لمعالجة ذلك هي استبدال شعره بشيء آخر يمنحه المتعة اللمسية نفسها.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال اختيار لعبة لها مَلمس قابل للشد مثل الخيوط أو المطاط، وقد تضطرين إلى تجربة بعض الأشياء المختلفة قبل أن تجدي ما يناسب طفلك.