موسوعة القدس

محتوى رئيسي

تدفق المحتوى

بندلي الجوزي.. مفكر فلسطيني لمع نجمه في الخارج

مفكر وباحث لغوي، وأديب فلسطيني، ولد في القدس عام 1871م، ويعد من أعلام الاستشراق واللغات السامية، نشر عشرات المؤلفات والمخطوطات باللغة الروسية والعربية، توفي في أذربيجان عام 1942م.

Published On 14/8/2024
بندلي الجوزي

رباط الكرد.. وقف إسلامي في القدس تسعى إسرائيل لتهويده

اشتهرت القدس برباطاتها، وهي مآوٍ تؤوي المرابطين دينيا في المكان. وكانت هذه الرباطات موقوفة وتقام بجوانب أبواب المدينة المقدسة، يرابط فيها العلماء والمجاورون، ويدافعون من خلالها عن أبواب المسجد الأقصى.

Published On 13/8/2024
The Little Western Wall, also known as HaKotel HaKatan or the Small Kotel, which is a Jewish religious site located in the Muslim Quarter of the Old City of Jerusalem, Israel. The wall dates from the Second Temple period, (516 BCE "u2013 70 CE) and is the continuation of the larger part of the Western Wall.

سوق خان الزيت موطن معاصر الزيتون في القدس

أحد أقدم أسواق البلدة القديمة في مدينة القدس وأكثرها حيوية، يعد وجه المدينة وأول أسواقها والمدخل الرئيس لأسواق البلدة القديمة في المدينة المقدسة، وهو وجهة رئيسية للسياح والسكان المحليين.

Published On 12/8/2024
فلسطين-القدس- جزء من سوق خان الزيت. (تصوير:آية أمين-الجزيرة نت)

حمّام العين.. مبنى أثري بالقدس من العصر المملوكي

حمّام أثري يعود إلى العصر المملوكي، يقع في البلدة القديمة للقدس، أنشأه الأمير سيف الدين تنكز الناصري عام 1337 م، استولى الاحتلال على جزء من أراضيه لصالح كنيس يهودي وأعيد ترميمه وافتتاحه عام 2018.

Published On 11/8/2024
نفق طولي يصل بين نفق حمام العين والنفق الغربي بطول 200متر على الأقل