موسوعة القدس

سياسي فلسطيني وُلِد عام 1896م في القدس خلال الحرب العالمية الأولى، وكان من الشخصيات الوطنية الفلسطينية التي قاومت الانتداب البريطاني.
حارة “السعدية” إحدى حارات الحي الإسلامي بالبلدة القديمة لمدينة القدس، تضم مقابر عدد من الأولياء والشهداء. يقطنها الفلسطينيون وتشهد من حين لآخر محاولات من الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على بعض بيوتها.
الزاوية البسطامية من بين أشهر الزوايا الصوفية التي تؤثت ساحة المسجد الأقصى في القدس الشريف. تفيد أغلب كتب التاريخ بأنها أقيمت قبل عام 770 هـ بفضل وقف أوقفه الشيخ جمال الدين عبد الله البسطامي
أحد المساجد الأثرية التي يرجع تاريخها للعصر الأيوبي يقع عند ملتقى طريقي باب السلسلة وسوق الباشورة، تعرض لمحاولات طمس نقش تأسيسه وأوقافه ولكن إلحاح السكان على ضرورة تعميره أدى إلى الكشف عن النقش.