الذهب يرتفع بعد توصل أمريكا وإيران إلى اتفاق سلام

ارتفع الذهب بأكثر من 2% اليوم الاثنين ⁠⁠⁠⁠بعدما قال مسؤولون ⁠⁠⁠⁠من الولايات المتحدة وإيران إن البلدين توصلا إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما، مما دفع أسعار النفط إلى التراجع وهدأ المخاوف بشأن التضخم ⁠⁠⁠⁠وزيادة أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 43314.6 دولارا للأوقية (الأونصة) وقت كتابة التقرير، مسجلاً أعلى مستوى له منذ التاسع ⁠ ⁠يونيو/حزيران.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 2.2% إلى 43331.5 دولارا.

وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون أمس الأحد إن البلدين اتفقا على إطار عمل لإنهاء الحرب بينهما ورفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران ومعاودة فتح مضيق هرمز.

وذكر ‌‌‌‌رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة إكس أن الاتفاق سيُوقع رسميا يوم الجمعة في سويسرا.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% كما هبط الدولار إلى أدنى مستوى في 10 أيام عقب الإعلان عن الاتفاق.

وقال كبير محللي الأسواق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر إن "انخفاض أسعار النفط ونزول الدولار بسبب تراجع المخاطر الجيوسياسية والتوقعات بإعادة فتح مضيق هرمز يساعدان ⁠⁠⁠⁠في تهدئة توقعات التضخم".

وأضاف "يوفر هذا المزيج للمعدن النفيس أفضل ⁠⁠⁠⁠دعم شهده في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن استمراره سيعتمد على مدى صمود اتفاق السلام".

وكانت أسعار الذهب تعرضت لضغوط منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير/شباط.

وتسبب الإغلاق الفعلي ⁠⁠⁠⁠لمضيق هرمز في ارتفاع حاد لأسعار النفط العالمية، مما أجّج المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة ⁠⁠⁠⁠مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه ⁠⁠⁠⁠باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جاذبيته عند رفع أسعار الفائدة لأنه لا يدر أي عائد.

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وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 48% أن يقدم ‌‌‌‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر/كانون الأول بعد اتفاق السلام، انخفاضا من 69% في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ‌‌‌‌الأخرى: