تكشف القائمة السنوية لأغنى أثرياء العالم، الصادرة عن مجلة "فوربس"، عن أبعاد تتجاوز مجرد رصد الثروات الفردية؛ فهي تقدم في جوهرها قراءة دقيقة لبنية الاقتصاد العالمي المعاصر، وتحدد القطاعات التي تقود قاطرة النمو، وترسم ملامح مراكز القوة الجديدة في عصر التحول الرقمي.

ووفقاً لأحدث التصنيفات الصادرة في مارس/آذار 2026، يواصل أقطاب التكنولوجيا السيادة على المشهد المالي العالمي، مدفوعين بطفرة غير مسبوقة في القيمة السوقية للشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة فائقة الأداء، والاقتصاد الرقمي المتكامل.

إيلون ماسك.. انفراد بالصدارة

يتربع الملياردير إيلون ماسك على قمة الهرم المالي العالمي بثروة ضخمة تُقدر بنحو 839 مليار دولار. وتستمد هذه الثروة قوتها من حصصه المهيمنة في شركة "تسلا" الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، وشركة "سبيس إكس" المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية.

ويعكس حجم ثروة "ماسك" القفزات النوعية في تقييمات شركات التكنولوجيا العميقة، التي باتت تمثل المحركات الجوهرية لخلق القيمة في الاقتصاد العالمي الحديث.

هيمنة مستمرة لـ "ألفابت" و"غوغل"

وفي المرتبة الثانية عالمياً، يحل "لاري بيج" بثروة بلغت 257 مليار دولار، مستفيدا من مركزه في شركة "غوغل" وشركتها الأم "ألفابت"، التي تواصل إحكام قبضتها على أسواق الإعلانات الرقمية ومحركات البحث.

ويتبعه مباشرة شريكه في التأسيس "سيرجي برين" بثروة تصل إلى 237 مليار دولار، ما يؤكد مرونة واستدامة نموذج الأعمال القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي في المنظومة الرقمية العالمية.

عمالقة التجارة الإلكترونية والمنصات الاجتماعية

لا تزال منصات الاقتصاد الرقمي الكبرى تشكل ركيزة أساسية في قائمة النخبة؛ حيث جاء "جيف بيزوس" في المرتبة الرابعة بثروة تُقدر بـ 224 مليار دولار، بفضل الأداء القوي لشركة "أمازون" في قطاعي التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية.

إعلان

وتلاه في المركز الخامس "مارك زوكربيرغ" بثروة ناهزت 222 مليار دولار، مدعومة بالإمبراطورية الرقمية لشركة "ميتا" التي تدير كبرى منصات التواصل الاجتماعي عالميا.

وفي المرتبة السادسة، برز اسم "لاري إليسون" بثروة بلغت 190 مليار دولار، نتيجة النجاحات المتتالية لشركة "أوراكل" في حلول البرمجيات المؤسسية.

السلع الفاخرة وثورة الرقائق الإلكترونية

ورغم الهيمنة التقنية، لا تزال القطاعات التقليدية والنوعية تحتفظ بمكانتها؛ فقد حلّ عملاق الفخامة الفرنسي "برنار أرنو" في المرتبة السابعة بثروة تُقدر بـ 171 مليار دولار، مستندا إلى مجموعته "إل في إم إتش" التي تضم أرقى العلامات التجارية مثل "لويس فويتون" و"ديور".

وعلى مقربة منه في المركز الثامن، يبرز "جينسن هوانغ" بثروة بلغت 154 مليار دولار، مدفوعا بالطلب العالمي المحموم على الرقائق الإلكترونية المتقدمة التي تنتجها شركة "إنفيديا"، والتي تُعد "الوقود الحقيقي" لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الكبرى.

مدارس الاستثمار الكلاسيكية وإمبراطوريات التجزئة

وحافظ المستثمر المخضرم "وارن بافيت" على تواجده في المركز التاسع بثروة قدرها 149 مليار دولار، ناتجة عن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لشركة "بيركشير هاثاواي" في قطاعات الطاقة والتأمين.

وجاء خلفه مباشرة رجل الأعمال الإسباني "أمانسيو أورتيغا" بثروة بلغت 148 مليار دولار، والتي شُيدت عبر شركة "إنديتكس" المالكة لسلسلة متاجر "زارا" الشهيرة.

عائلة "والتون" وأقطاب البرمجيات

وأظهرت القائمة استمرار القوة المالية لعائلة "والتون"، المالكة لشركة "وول مارت"؛ حيث بلغت ثروة "روب والتون" 146 مليار دولار، و"جيم والتون" 143 مليار دولار، بينما سجلت "أليس والتون" 134 مليار دولار.

كما سجلت القائمة حضوراً قوياً لـ "مايكل ديل" بثروة 141 مليار دولار، و"ستيف بالمر" بـ 126 مليار دولار، بفضل مساهماته التاريخية وحصته في شركة "مايكروسوفت".

التكنولوجيا.. البوصلة الجديدة لثروات الأمم

تعكس خريطة الثروة العالمية في 2026 تحولا عميقا في طبيعة الاقتصاد المعاصر؛ إذ أصبحت شركات البرمجيات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المحرك الرئيسي لتراكم الثروة.

وتجاوزت هذه الأرقام مفهوم النجاح الفردي لتصبح مؤشرا على تركز غير مسبوق للقوة الاقتصادية في يد عدد محدود من الشركات العابرة للحدود، التي باتت قيمتها السوقية تضاهي اقتصادات دول بأكملها.

ويكرس هذا الواقع ملامح عصر اقتصادي جديد، تتزايد فيه أهمية البيانات والخوارزميات والبنية الرقمية بوصفها مصادر الثروة والنفوذ، ما يعيد رسم حدود القوة الاقتصادية العالمية ويطرح أسئلة متزايدة حول مستقبل التوازن بين الشركات العملاقة والدول.

قائمة أغنى أثرياء العالم وفق مجلة فوربس (مارس/آذار 2026)

إليك قائمة الـ 10 الأوائل من أثرياء العالم لعام 2026 وفق مجلة فوربس:

إيلون ماسك: الثروة 839 مليار دولار – قطاع التكنولوجيا (تسلا وسبيس إكس) – الجنسية: أمريكي. لاري بيج: الثروة 257 مليار دولار – قطاع التكنولوجيا (ألفابت وغوغل) – الجنسية: أمريكي. سيرجي برين: الثروة 237 مليار دولار – قطاع التكنولوجيا (ألفابت وغوغل) – الجنسية: أمريكي. جيف بيزوس: الثروة 224 مليار دولار – قطاع التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية (أمازون) – الجنسية: أمريكي. مارك زوكربيرغ: الثروة 222 مليار دولار – قطاع المنصات الاجتماعية (ميتا) – الجنسية: أمريكي. لاري إليسون: الثروة 190 مليار دولار – قطاع البرمجيات المؤسسية (أوراكل) – الجنسية: أمريكي. برنار أرنو: الثروة 171 مليار دولار – قطاع السلع الفاخرة – الجنسية: فرنسي. جينسن هوانغ: الثروة 154 مليار دولار – قطاع الرقائق الإلكترونية (إنفيديا) – الجنسية: أمريكي. وارن بافيت: الثروة 149 مليار دولار – قطاع الاستثمار (بيركشير هاثاواي) – الجنسية: أمريكي. أمانسيو أورتيغا: الثروة 148 مليار دولار – قطاع التجزئة والأزياء (إنديتكس) – الجنسية: إسباني.