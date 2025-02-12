تركيا وإندونيسيا توقعان اتفاقية لإنتاج الطائرات المسيرة

وقّعت تركيا وإندونيسيا، يوم الأربعاء، اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لبناء مصنع للطائرات المسيرة التركية في إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأناضول أن الاتفاقية تمت بين شركتي "بايكار" التركية و"ربيبليكورب" الإندونيسية، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إندونيسيا.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تصدير 60 طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي3" و9 طائرات من طراز "بيرقدار أقينجي" إلى إندونيسيا، وتتميز الطائرة "بيرقدار تي بي3″، التي طورتها شركة "بايكار"، بقدرتها على الإقلاع والهبوط من السفن ذات المدارج القصيرة، وتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب حمل ذخائر وأسلحة ذكية.

تعزيز التجارة بين البلدين

وفي بيان مشترك مكون من 64 مادة صدر عن البلدين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو عزمهما تحقيق تجارة ثنائية بقيمة 10 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وأوضح البيان، وفقا للأناضول، أن هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال تطوير اتفاقية تجارية تفضيلية وتوسيعها إلى شراكة اقتصادية شاملة.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والدفاع والطاقة والبنية التحتية، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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شراكة دفاعية إستراتيجية

وأفادت الأناضول بأن البلدين اتفقا على تعزيز شراكتهما في مجال الدفاع، بما يشمل إنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الصناعات الدفاعية التركية في إندونيسيا، وتوسيع فرص التدريب المشترك في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، كما ستُعقد اجتماعات دورية بين وزراء الخارجية والدفاع لضمان تنفيذ اتفاقيات التعاون الإستراتيجي.

وأكد البيان التزام البلدين بمكافحة جميع أنواع الجرائم، بما فيها الجرائم المنظمة العابرة للحدود والإرهاب، وتعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والشرطة لتقييم المخاطر الأمنية.

مشاريع البنية التحتية والطاقة

وشدد البيان المشترك على أهمية التعاون في مشاريع البنية التحتية والطاقة. واتفقت تركيا وإندونيسيا على إنشاء "منتدى البنية التحتية التركي-الإندونيسي" لدراسة فرص التعاون في هذا المجال.

كما رحّب الجانبان بمشاركة الشركات التركية في مشاريع إستراتيجية، من بينها بناء 3 ملايين وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الوطني الإندونيسي، وتطوير العاصمة الجديدة "نوسانتارا".

وفي مجال الطاقة، أبدى الطرفان التزامهما بتطوير مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الحرارية الأرضية، وتعزيز الابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية

وأكد البيان أهمية تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية بين الشعبين، بما يسهم في التفاهم المتبادل والتعاون طويل الأمد.

كما أعربت إندونيسيا عن نيتها استضافة مهرجان "تكنوفست" التركي للطيران والتكنولوجيا عام 2026 أو 2027، لتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد البيان المشترك دعم البلدين لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا إلى مبدأ حل الدولتين.

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وأدان الزعيمان بشدة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبا بمحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.

كما شدد البيان على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، ورفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرا من القطاع.