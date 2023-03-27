بيرقدار ينشر صورا لمسيّرة "تي بي 3" الجديدة.. ما خصائصها؟

نشر رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" (Baykar) التركية سلجوق بيرقدار صورا لمسيّرة "بيرقدار تي بي 3" (Bayraktar TB3) في خط الإنتاج.

وأشار بيرقدار -في تغريدة له على منصة تويتر اليوم الاثنين- إلى أن المسيّرة الجديدة قادرة على طي جناحيها، وأنّ أياما تفصلها عن إجراء أول تحليق لها.

والتقطت الصور قبيل شهر رمضان، وفقا لبيرقدار .

وفي السياق نفسه، أشار بيان لشركة بايكار أن المسيرة الجديدة ستعرض في معرض "تكنوفيست 2023" في مطار أتاتورك بإسطنبول بين 27 أبريل/نيسان والأول من مايو/أيار 2023.

وأفاد البيان بأن اختبارات الطيران ستجري لاحقا خلال العام الجاري.

Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan "balığın" Ramazan öncesi çekilmiş görselleri..#BayraktarTB3 🇹🇷 Büyük abisi #KIZILELMA'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor..✈️ 🚀 🌊 Hayırlı Sahurlar… pic.twitter.com/OJEMBMophw — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2023

وصُممت مسيرة "بيرقدار تي بي 3" بحيث تكون قادرة على الإقلاع والهبوط في مدرجات قصيرة، كالموجودة على ظهر حاملات الطائرات، حسب البيان.

وتمكنت شركة بايكار من تحقيق قفزة كبير في صناعة المسيرات، بدأت عام 2023 بتوقيع صفقة مع وزارة الدفاع الكويتية لبيع مسيرات من طراز "بيرقدار تي بي 2" بقيمة 370 مليون دولار.

وحسب مجلس المصدّرين الأتراك، تصدرت شركة بايكار عام 2021 قائمة المصدّرين في قطاع الدفاع والطيران، وفي عام 2022، زاد حجم الصادرات بنسبة 99.3% لتبلغ مليارا و18 مليون دولار.

ووقعت شركة بايكار اتفاقيات مع 28 دولة لبيع مسيرتها من طراز "بيرقدار تي بي 2″، أما مسيرتها بيرقدار "أقينجي" (Akıncı)، فوقعت بشأنها صفقات مع 6 دول.