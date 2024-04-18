تراجع الشيكل (العملة المحلية لدى إسرائيل) على وقع التوترات مع إيران إلى أقل مستوياته في 5 أشهر عند 3.80 مقابل دولار، وفق غلوبس الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن رونين مناحيم كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي تفاهوت قوله إن انخفاض قيمة الشيكل "يعكس التوتر والمخاوف المستمرة قبل الانتقام ضد إيران والمزيد من التصعيد في الشمال (مع حدود لبنان). وتنعكس هذه المخاوف في الانخفاض بسوق الأسهم".

وكان سعر الصرف متقلبا خاصة منذ نهاية الأسبوع الماضي عندما بدأت شائعات عن هجوم إيراني ضد إسرائيل، ولكن وفقا لمناحيم، فإن انخفاض قيمة الشيكل ينبع من اتجاه مختلف.

استعداد إيران

ونقلت غلوبس عن مناحيم قوله إنه على الرغم من أن التقارير عن استعداد إيران لمهاجمة إسرائيل ربما كانت حافزًا للانخفاضات المستمرة، فإنه يؤكد أن "التوترات والحساسيات مرتفعة على أي حال، وعادة ما يتفاعل سوق صرف العملات الأجنبية بشكل أقوى وأسرع".

وقال كوبي ليفي رئيس إستراتيجية الأسواق في بنك لئومي "حافظ الشيكل طوال الأربعاء على استقراره عند نطاق 3.76 و3.77 شياكل للدولار و4 و4.02 شياكل لليورو، لكن الساعتين الأخيرتين شهدتا ضعف الشيكل حتى إلى 3.80 شياكل/دولار بسبب انخفاض السيولة والطلب على العملات الأجنبية من الأجانب".

وأشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت زيادة طرح السندات الإسرائيلية مجددًا، بسبب التصعيد الجيوسياسي، لكن سعر صرف الشيكل مقابل الدولار واجه صعوبة في تجاوز سعر 3.78 شياكل للدولار بسبب إمدادات النقد الأجنبي التي كانت منخفضة.

وأضاف المسؤول لدى بنك لئومي "في تقديرنا، فإن المعروض من النقد الأجنبي الذي ينتظر بيعه محليا سيزيد مع ارتفاع الأسعار".