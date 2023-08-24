الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين -اليوم الخميس- وأدى تراجع الدولار أمام العملات الآسيوية وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك، مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 0.3% ليصل إلى 1921.6 دولارا للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس/آب الحالي، في حين لم يطرأ تغير مهم على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتستقر عند 1948.75 دولارا.

ويعقد مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس/آب الحالي.

ويترقب المستثمرون خطاب رئيس المجلس جيروم باول غدا الجمعة لمعرفة إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 24.19 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 926.86 دولارا، كما هبط البلاديوم 0.9% إلى 1263.03 دولارا.

الدولار يتراجع

من جهته، تكبد الدولار خسائر مقابل العملات الآسيوية -اليوم الخميس- بعد أن ألقت بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع بظلالها على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة، ودفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية للانخفاض قبيل اجتماع لمحافظي البنوك المركزية الكبرى.

وقفز الدولار الأسترالي 0.9% أمس الأربعاء، بعد أن جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة أقل من التوقعات، وحافظ على تلك المكاسب نسبيا اليوم الخميس.

وكذلك فعل الدولار النيوزيلندي قبل أن يتراجع قليلا، والأمر نفسه بالنسبة للين الياباني وعملات الأسواق الناشئة في آسيا.

وأظهرت بيانات أغسطس/آب -التي صدرت أمس الأربعاء- أن نمو النشاط التجاري في الولايات المتحدة كان الأضعف منذ فبراير/شباط الماضي، إذ يبدو أن الاقتصاد بدأ يدخل في مرحلة الركود.

كما أظهرت استطلاعات أن إنتاج الصناعات التحويلية في أوروبا استمر في الانكماش، وتراجع نشاط الخدمات ليستقر اليورو عند 1.0866 دولار في آسيا.

ولا يزال مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية- مرتفعا خلال الشهر، لكنه انخفض بنحو 0.2% أمس الأربعاء، واستقر عند 103.39 خلال التعاملات الآسيوية اليوم الخميس.