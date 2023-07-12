اقتصاد|العراق

العراق يوقع اتفاقا مع إيران لمقايضة النفط بالغاز

JULY 11, 2023 - 10:00 AM iraq  -  iran  -  politics  -  diplomacy  -  energy  -  natural gas Baghdad, Iraq -IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICEAFP A handout picture released by Iraq's Prime Minister's Media Office shows the PM chief of staff Ihsan al-Awadi (R) and Iran's ambassador to Baghdad Mohammad Kazem al-Sadeq shaking hands as they exchange signed bilateral agreements during a ceremony in Baghdad on July 11, 2023. Iraq will start paying for its Iranian gas imports with oil, to circumvent the complicated mechanism agreed with Washington in order not to contravene US sanctions, the prime minister said on July 11. Iranian gas is crucial for Iraq's electricity generation, but US sanctions on Iranian oil and gas impose restrictions on how Baghdad can pay for the imports. Iraq cannot directly hand over cash to Iran, but payments must be held in a bank account and be used by Tehran to fund imports of food and medicines. (Photo by IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === - === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
رئيس ديوان رئيس الوزراء إحسان العوضي (يمين) وسفير إيران لدى بغداد محمد كاظم الصادق في أثناء تبادل التوقيع على اتفاق لمقايضة النفط بالغاز (الفرنسية)
12/7/2023

وقعت بغداد وطهران اتفاقا لمقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي.

وذكر البيان أن العراق يسعى لاستبدال الغاز الإيراني المستورد الذي يحتاج إليه لإنتاج الكهرباء عبر خطة لتوفير حلول آنية، وأخرى متوسطة وطويلة الأجل تتضمن استيراد الغاز من تركمانستان وقطر.

وبموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه في بغداد في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، سيُقايض الغاز الإيراني المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بين البلدين بعد مفاوضات استمرت عدة أيام، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين، حسب البيان.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50% بدءا من الأول من يوليو/تموز الجاري بعد عدم تمكن بغداد من الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف الأموال المستحقة عليها، قبل أن توافق طهران على استئناف صادرات الغاز مقابل النفط الخام العراقي.

وسيؤدي الاتفاق الجديد إلى إعادة تشغيل المحطات الكهربائية العراقية، ويشمل أيضا تسديد الديون الإيرانية في ذمة العراق.

وقال السوداني إن الديون الإيرانية المترتبة على العراق جراء شراء الغاز للسنوات الماضية بلغت أكثر من 11 مليار يورو، وأضاف أن بلاده ستقدم النفط الخام لإيران مقابل الحصول على الغاز، وذلك لإنهاء مشكلة الموافقة الأميركية على المدفوعات لطهران.

المصدر : الجزيرة + وكالات