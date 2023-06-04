بدأ وزراء النفط في تحالف "أوبك بلس" اجتماعهم بمقر منظمة أوبك في فيينا لبحث السياسة الإنتاجية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن أعضاء التحالف -الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا- يناقشون اتفاقا قد يتضمن حصصا جديدة للدول، ويمتد لنهاية العام المقبل، مع مزيد من تخفيضات الإنتاج.

وأشارت المصادر إلى أن التخفيضات الجديدة قد تصل إلى مليون برميل يوميا، وذلك مع انخفاض أسعار النفط باتجاه مستوى 70 دولارا للبرميل وسط تخمة في المعروض.

ويُطبق التحالف حاليا تخفيضات تبلغ مليوني برميل يوميا، إضافة إلى تخفيضات طوعية أعلنتها دول عدة -في أبريل/نيسان الماضي- وبلغت 1.6 مليون برميل يوميا.

وفي حال إقرار التخفيضات الجديدة سيرتفع الإجمالي إلى 4.66 ملايين برميل يوميا، وتعادل 4.5% من إجمالي الطلب العالمي اليومي على النفط.

وتضخ "أوبك بلس" نحو 40% من إنتاج الخام العالمي؛ مما يعني أن قراراتها قد يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط.

وقال مراسل الجزيرة أيمن الزبير إن هناك ضبابية بشأن ما قد يخرج به اجتماع اليوم من قرارات، وأضاف أن هناك عددا من السيناريوهات المحتملة بشأن السياسة الإنتاجية، أبرزها: الإبقاء على القدرة الإنتاجية الحالية بالنظر إلى توقعات بشأن ارتفاع الطلب الصيني، والرسائل الإيجابية التي تركها الاتفاق بشأن رفع سقف الدين الأميركي، أو خفض الإنتاج بواقع مليون برميل إضافية، لكن هذا السيناريو واجه معارضة من روسيا وبعض الدول الأفريقية.

وبلغ سعر برميل برنت 76 دولارا للبرميل، بينما يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 71 دولارا، بعيدا عن الذروة المسجلة في مارس/آذار 2022 في بداية الحرب في أوكرانيا، وبلغت نحو 140 دولارا.