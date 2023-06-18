شركات قطرية توقع اتفاقيات مع العراق لتطوير مشروعات قيمتها 9.5 مليارات دولار

أعلنت 3 شركات قطرية توقيع اتفاقيات مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية لتطوير مشروعات تصل قيمتها إلى 9.5 مليارات دولار في العراق، تشمل بناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاوات.

وقالت شركة "أورباكون" للتجارة والمقاولات القطرية -في بيان- إنها وقعت اتفاقية شراكة مدتها 25 عاما مع الهيئة الوطنية للاستثمار لبناء محطتين لتوليد الطاقة بتكلفة 2.5 مليار دولار. وستساعد المحطتان العراق في تقليل اعتماده على إيران لسد احتياجاته من الطاقة.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وتشكل هذه الواردات نسبة تتراوح بين الثلث و40% من إمدادات بغداد من الطاقة، لا سيما في أشهر الصيف الحارقة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في ذروة استهلاك الطاقة.

من جانبها، قالت شركة استثمار القابضة القطرية -في بيان- إنها وقعت 3 مذكرات تفاهم قيمتها 7 مليارات دولار لإدارة مستشفيات وتطوير "مدينتين جديدتين بنموذج حديث متكامل"، وبناء سلسلة فنادق جديدة من فئة 5 نجوم يصل عدد غرفها إلى 10 آلاف غرفة.

وقال رامز الخياط نائب رئيس الشركة في البيان "سيتم تخطيط المدن وفق المعايير العالمية المعتمدة في المجال، وتضم مجمعات سكنية ومدارس ومجمعات تجارية ومدنا ترفيهية وغيرها من المرافق والخدمات، بالإضافة إلى جميع ما تحتاجه هذه المدن من البنى التحتية الأساسية".

ووُقعت الاتفاقيات خلال زيارة أمير دولة قطر لبغداد الخميس الماضي، وتعهد فيها بضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار في العراق خلال السنوات المقبلة.

وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات البنية التحتية والسياحة والصحة بهدف توسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.