اقتصاد|العراق

شركات قطرية توقع اتفاقيات مع العراق لتطوير مشروعات قيمتها 9.5 مليارات دولار

JUNE 15, 2023 - 05:54 PM iraq  -  qatar  -  diplomacy Baghdad, Iraq -IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICEAFP A handout picture released by Iraq's Prime Minister's Media Office shows Prime Minister Mohamed Shia al-Sudani (R) and Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (L) standing behind ministers during the signing of deals between the two countries at the PM's office in Baghdad's Green Zone on June 15, 2023. Iraq signed several gas and infrastructure deals with Qatar as it welcomed the Gulf state's emir to Baghdad as part of its push to secure foreign reconstruction aid. (Photo by IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === - === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يسار) ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يشهدان التوقيع على إعلان نوايا مشترك ومذكرات تفاهم (الفرنسية)
18/6/2023

أعلنت 3 شركات قطرية توقيع اتفاقيات مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية لتطوير مشروعات تصل قيمتها إلى 9.5 مليارات دولار في العراق، تشمل بناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاوات.

وقالت شركة "أورباكون" للتجارة والمقاولات القطرية -في بيان- إنها وقعت اتفاقية شراكة مدتها 25 عاما مع الهيئة الوطنية للاستثمار لبناء محطتين لتوليد الطاقة بتكلفة 2.5 مليار دولار. وستساعد المحطتان العراق في تقليل اعتماده على إيران لسد احتياجاته من الطاقة.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وتشكل هذه الواردات نسبة تتراوح بين الثلث و40% من إمدادات بغداد من الطاقة، لا سيما في أشهر الصيف الحارقة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في ذروة استهلاك الطاقة.

من جانبها، قالت شركة استثمار القابضة القطرية -في بيان- إنها وقعت 3 مذكرات تفاهم قيمتها 7 مليارات دولار لإدارة مستشفيات وتطوير "مدينتين جديدتين بنموذج حديث متكامل"، وبناء سلسلة فنادق جديدة من فئة 5 نجوم يصل عدد غرفها إلى 10 آلاف غرفة.

وقال رامز الخياط نائب رئيس الشركة في البيان "سيتم تخطيط المدن وفق المعايير العالمية المعتمدة في المجال، وتضم مجمعات سكنية ومدارس ومجمعات تجارية ومدنا ترفيهية وغيرها من المرافق والخدمات، بالإضافة إلى جميع ما تحتاجه هذه المدن من البنى التحتية الأساسية".

ووُقعت الاتفاقيات خلال زيارة أمير دولة قطر لبغداد الخميس الماضي، وتعهد فيها بضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار في العراق خلال السنوات المقبلة.

وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات البنية التحتية والسياحة والصحة بهدف توسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

المصدر : الجزيرة + رويترز