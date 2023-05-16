استمر الضغط على الدولار -اليوم الثلاثاء- تحت وطأة خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، في ظل مؤشرات قليلة على انفراجة في الخلاف بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول رفع سقف الدين.

وشهد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية- تغيرا طفيفا عند 102.47 نقطة.

وتراجعت العملة الأميركية، الليلة الماضية، من أعلى مستوى لها في 5 أسابيع لتخسر 0.26%.

وانتعش الدولار -الأسبوع الماضي- بسبب تزايد الطلب عليه باعتباره ملاذا آمنا وسط بيانات اقتصادية صينية ضعيفة، وبسبب القفزة المفاجئة في توقعات تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، مما جدد المخاوف من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو/حزيران المقبل.

وقد تأثر المستثمرون -خلال الأسبوع الجاري- بالمناقشات الجارية حول سقف الدين الذي قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن البلاد قد تصل إليه في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وعبر الرئيس جو بايدن عن ثقته في إمكانية إبرام اتفاق، في الوقت المناسب، قبل الاجتماع المتوقع مع قادة الكونغرس في وقت لاحق اليوم.

لكن رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، قال إن الجانبين ما زالا متباعدين.

الدولار الأسترالي واليوان

وتخلى الدولار الأسترالي عن مكاسب صغيرة حققها بالتعاملات المبكرة، وتراجع بعدما جاءت بيانات اقتصادية من الصين -الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا- أقل من توقعات المحللين.

وزادت البيانات الصينية المؤشرات على تعثر تعافي البلاد من قيود جائحة كوفيد. كما انخفض اليوان (العملة الصينية) صوب أدنى مستوى له في شهرين.

وصعد الدولار 0.2% إلى 6.9723 يوانات في التعاملات الخارجية، بعد أن لامس 6.9749 يوانات أمس للمرة الأولى منذ 10 مارس/آذار الماضي.





اليورو والين

وطرأ تغير طفيف على اليورو ليصل إلى 1.0870 دولار اليوم، بعدما صعد من أدنى مستوى له في 5 أسابيع الليلة الماضية.

كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.13% إلى 1.2515 دولار، وذلك بعد صعوده 0.67% أمس.

وابتعدت العملة اليابانية (الين) عن أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبا.

وخسر الدولار 0.08% إلى 135.975 ينات، بعد أن ارتفع إلى 136.32 أمس.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، لأجل 10 سنوات، إلى حوالي 3.49% في طوكيو، من 3.511% الليلة الماضية.

الذهب يتراجع

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر قليلا اليوم بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأميركي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2015.84 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 % إلى 2020.40 دولارا.