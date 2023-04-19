رئيس الوزراء العراقي يتوقع انتعاش الدينار.. وخطة حكومية لرفع إنتاج الكهرباء صيفا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "جدية" حكومته في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وأعرب عن توقعه باستمرار انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وقال السوداني، في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام العراقية، إن مصداقية الحكومة الحالية في محاسبة الفاسدين، مشددا على أن حكومته ستحاسب أي شخصية تورطت في سرقة المال العام.

وأضاف أن "استرداد الأموال ليس بدعة وإنما هو قانون، ونتحرك وفقا لسياقات قانونية. والعراق يمتلك اتفاقيات بشأن عمليات استرداد الأموال".

قوة الدينار

وبشأن سعر الدولار في العراق، توقع السوداني انخفاضا مستمرا في سعر صرف الدولار أمام الدينار، وقال: نتوقع استمرار انخفاض الدولار واستقراره عند السعر الرسمي 1320 دينارا.

وأضاف أن "الدينار العراقي قوي والوضع المالي في أفضل حالاته"، معربا عن ثقته الكبيرة في عملة بلاده.

كما أكد رئيس الوزراء العراقي أهمية الاتفاق الذي وقعه مؤخرا مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني بشأن استئناف تصدير النفط من الإقليم، وقال إن "إيقاف تصدير نفط الإقليم أضر بالعراق كله وليس الإقليم فقط".

وأضاف أن "فقدان إيرادات 475 ألف برميل يوميا رقم كبير، والضرر سيصيب الجميع".

وتوصلت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في الرابع من الشهر الجاري إلى اتفاق مبدئي على استئناف صادرات النفط من الشمال عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بعد عدة اجتماعات بين الجانبين.

رفع إنتاج الطاقة

وفي العراق أيضا أعلنت وزارة الكهرباء في البلاد سعيها لرفع إنتاج الطاقة إلى 24 ألف ميغاواط مطلع الشهر المقبل، بزيادة 3500 ميغاواط عن الإنتاج الحالي.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها بدأت مبكرا بالخطة الصيفية، التي تضمنت 3 مراحل، مبينة أنه تم إكمال أعمال الصيانة الدورية والطارئة للوحدات الإنتاجية لجميع المحطات، والتي ستكون جاهزة في الأول من مايو/أيارالمقبل.

وأضافت الوزارة أن استقرار الحمل عند 24 ألف ميغاواط سيحقق ساعات استقرار جيدة في الصيف.