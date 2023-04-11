أعلن بنك قطر الوطني (أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا) أن أرباحه في الربع الأول من العام الجاري ارتفعت 7% على أساس سنوي.

وأوضح البنك أن صافي أرباحه بلغ أكثر من مليار دولار، متجاوزا توقعات المحللين، نتيجة زيادة الإيرادات من مجموعة من مصادر الدخل رغم الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي أصوله ارتفع إلى 324 مليار دولار، موضحا أن المصدر الرئيسي للنمو كان القروض والسلف.

وأضاف أن القروض والسلف زادت 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 222 مليار دولار، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع في البنك 97.9%، ونسبة القروض المتعثرة 2.9% مقابل 2.3% قبل عام.

وأظهرت بيانات "رفينيتيف" (Refinitiv) أن صافي أرباح البنك في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي ارتفع إلى 3.9 مليارات ريال قطري (1.07 مليار دولار) مقابل 3.6 مليارات ريال في الربع الأول من عام 2022، متجاوزا متوسط توقعات المحللين بتسجيل صافي أرباح 3.77 مليارات ريال.

وتأسس بنك قطر الوطني في عام 1964، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 29 ألف موظف عبر 900 موقع.