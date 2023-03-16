سهم "كريدي سويس" يمحي خسائره الكبيرة.. والأسواق تتفاعل إيجابا

محا سهم بنك "كريدي سويس" الخسائر التي مني بها في جلسة أمس الأربعاء، حيث افتتح تداولاته اليوم على ارتفاع بأكثر من 30%.

يأتي هذا بعدما هوت أسهمه أمس 31% في تعاملات بورصة زيورخ، وبنحو 14% في بورصة نيويورك.

وأعلن البنك السويسري أنه توصل إلى اتفاق مع البنك المركزي السويسري لاقتراض نحو 54 مليار دولار، كما عرض إعادة شراء ديون؛ في محاولة لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين.

وفي أول رد فعل دولي؛ أعلن متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية أن الوزارة تراقب التطورات المتعلقة بالمصرف، وتتواصل مع نظرائها في الدول الأخرى.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن الوزارة الأميركية تستعرض انكشاف القطاع المالي الأميركي على البنك.

وكان البنك الأهلي السعودي (أكبر مساهم في المصرف السويسري بحصة تبلغ نحو 10%) قال إنه لن يزيد حصته لأسباب تنظيمية.

وسجّل البنك السويسري خسارة صافية مقدارها 7.3 مليارات فرنك سويسري (7.8 مليارات دولار) لسنة 2022 المالية.

وجاء ذلك بعد عمليات سحب كبيرة للأموال من قبل عملائه، بما في ذلك قطاع إدارة الثروات، وهو أحد الأنشطة التي يعتزم المصرف إعادة التركيز عليها كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى.





تفاعل إيجابي للأسواق

وارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر بعد اعتزامه الحصول على مساعدة مالية من البنك المركزي السويسري؛ مما أسهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" (STOXX) بنسبة 0.9%، بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.3% بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له خلال أكثر من عام في الجلسة السابقة.

وفي اليابان، قلص المؤشر "نيكي" (N225) خسائره اليوم الخميس، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا في جلسة شهدت تقلبات، وذلك بعد أن أعلن بنك كريدي سويس خططا لتعزيز مركزه النقدي.

وشهد هذا الأسبوع تقلبات حادة في البنوك اليابانية؛ مما تسبب في انخفاض المؤشر نيكي إلى ما دون 27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وسط مخاوف من توالي الأزمات بعد انهيار بنك وادي السيليكون (SVB) والمخاوف بشأن كريدي سويس.

وعوّض نيكي بعض الخسائر ليغلق منخفضا بنسبة 0.8% عند 270 ألفا و10.61 نقاط.

وقلص مؤشر قطاع البنوك خسائره، لكنه أغلق على انخفاض 3.26%، كما انخفض مؤشر "توبكس" (TOPX) الأوسع نطاقا 1.17% إلى 1937.10 نقطة.