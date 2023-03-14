انهيار بنك وادي السيليكون.. قائمة بأكبر 5 بنوك بأميركا معظم ودائعها غير مؤمن عليها

سلّط انهيار اثنين من البنوك الأميركية الكبرى في غضون أيام الضوء على الميزانيات العمومية للمقرضين الآخرين من ذوي رأس المال المتوسط، مع إسراع عدد قليل منها لتهدئة مخاوف المستثمرين من انتقال العدوى في النظام المالي الأوسع نطاقا.

فيما يلي 5 مقرضين إقليميين في الولايات المتحدة لديهم أكبر قدر من الودائع غير المؤمن عليها:

بنك فيرست ريبابليك (First Republic Bank)

119.5 مليار دولار قيمة الودائع غير المؤمن عليها.

%68 نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع.

471 مليون دولار قيمة الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

%33.5 نسبة انخفاض أداء الأسهم خلال هذا الشهر حتى تاريخ إغلاق يوم الجمعة.





بنك كوميريكا (Comerica Bank)

45.5 مليار دولار قيمة الودائع غير المؤمن عليها.

%62 نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع.

3.03 مليارات دولار قيمة الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

%16.1 نسبة انخفاض أداء الأسهم خلال هذا الشهر حتى تاريخ إغلاق يوم الجمعة.

بنك ويسترن أليانس (Western Alliance Bank)

31.1 مليار دولار قيمة الودائع غير المؤمن عليها.

%58 نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع.

674.9 دولار قيمة الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

%16.1 نسبة انخفاض أداء الأسهم خلال هذا الشهر حتى تاريخ إغلاق يوم الجمعة.





بنك زايونز (Zions Bank)

37.6 مليار دولار قيمة الودائع غير المؤمن عليها.

%53 نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع.

1.63 مليار دولار قيمة الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

%20.3 نسبة انخفاض أداء الأسهم خلال هذا الشهر حتى تاريخ إغلاق يوم الجمعة.

بنك سينوفوس (Synovus Bank)

25.1 مليار دولار قيمة الودائع غير المؤمن عليها.

%51 نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع.

1.6 مليار دولار قيمة الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

%17 نسبة انخفاض أداء الأسهم خلال هذا الشهر حتى تاريخ إغلاق يوم الجمعة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أن النظام المصرفي الأميركي "آمن"، وتعهد بتشديد اللوائح المصرفية بعد اضطرار الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة إلى التدخل بسلسلة من الإجراءات الطارئة على أثر انهيار بنكي وادي السيليكون وسيغنتشر.

وقال بايدن "بإمكان الأميركيين أن يثقوا في أن النظام المصرفي آمن. ودائعكم ستكون موجودة عندما تحتاجون إليها".