ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم الاثنين بعد أن هبطت نحو 8% الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 أسابيع، في حين عوض الذهب بعض خسائره لكنه بقي دون مستوى 1900 دولار للأوقية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت إلى 80.55 دولارا للبرميل الساعة 8:00 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 73.95 دولارا للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت 3% يوم الجمعة بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة، وهو ما عزز بدوره قيمة الدولار.

ورغم هيمنة مخاوف الركود على السوق الأسبوع الماضي، أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الأحد أن تعافي الصين لا يزال محركا رئيسيا لأسعار النفط.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين، حيث قال بيرول إن الطلب على وقود الطائرات آخذ في الارتفاع.

وقال إنه اعتمادا على مدى قوة هذا التعافي، قد يتعين على منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنظمة "أوبك بلس" إعادة تقييم قرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

انتعاش طفيف للذهب

من جهة أخرى، عوضت أسعار الذهب بعض خسائرها اليوم الاثنين، لكن قوة الدولار والمخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة أبقت المعدن الأصفر دون مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) الرئيسي.

وبحلول الساعة 8:00 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1876.61 دولارا للأوقية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يناير/كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1888.80 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: