الذهب عند أدنى مستوى في شهرين والدولار يستقر

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة إلى أدنى مستوى في شهرين، اليوم الاثنين، بعدما أذكت بيانات اقتصادية أميركية قوية المخاوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1808.51 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:41 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب إلى 1815 دولارا للأوقية.

وأظهرت بيانات الجمعة ارتفاعا كبيرا نسبته 1.8% في إنفاق المستهلكين الأميركيين الشهر الماضي -وهي أكبر زيادة منذ مارس/آذار 2021- بينما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (المؤشر المفضل لدى المركزي الأميركي لقياس التضخم) بنسبة 0.6% بعدما زاد 0.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى شركة "جيوجيت" للخدمات المالية "ارتفاع إنفاق المستهلكين لأعلى مستوى في عامين، وقوة أرقام الوظائف المنشورة في وقت سابق من الشهر، سيمنحان مجلس الاحتياطي الفدرالي الثقة لرفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم".

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة يقلل جاذبيته للمشترين، إذ يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.





الدولار يصعد

في الأثناء استقر الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع، اليوم، مدعوما بالبيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام عدد من العملات الرئيسية- 0.038% إلى 105.21 نقاط مقتربا من أعلى مستوى في 7 أسابيع البالغ 105.32 نقاط الذي لامسه يوم الجمعة.

وزاد المؤشر 3% في فبراير/شباط الحالي، ومن المنتظر أن ينهي سلسلة خسائر دامت 4 أشهر، في وقت يُعدل المستثمرون توقعاتهم باستمرار ارتفاع الفائدة الأميركية لفترة أطول.

وتستوعب الأسواق الآن احتمال أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.4% في يوليو/تموز المقبل، وأن تظل فوق 5% حتى نهاية العام.

أداء العملات الرئيسية